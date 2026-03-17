Tarta de ricota casera: la receta fácil para un postre irresistible

La tarta de ricota es uno de los postres más clásicos y queridos de la cocina casera. Su combinación de una base de masa suave y crocante con un relleno cremoso y aromático la convierte en una opción ideal para acompañar el café, compartir en una merienda o servir como broche dulce después de una comida especial.

Además de ser deliciosa, es una receta muy sencilla de preparar y requiere ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. A continuación, el paso a paso para lograr una tarta de ricota casera con una textura suave y un sabor irresistible.

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Ingredientes

Para la masa

200 g de harina leudante

100 g de manteca fría

100 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno

500 g de ricota

150 g de azúcar

3 huevos

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de harina (opcional)

Cómo preparar una tarta de ricota casera

1. Preparar la masa

En un bol grande mezcla la harina con el azúcar. Agrega la manteca fría cortada en cubos pequeños y comienza a integrarla con las manos, desarmándola hasta obtener una textura similar a la arena.

Luego incorpora el huevo y la esencia de vainilla. Mezcla hasta formar una masa homogénea y suave.

Envuelve la masa en papel film y llévala a la heladera durante aproximadamente 30 minutos. Este paso es importante para que la masa tome consistencia y sea más fácil de estirar.

2. Estirar la masa

Retira la masa de la heladera y estírala con un palo de amasar sobre una superficie apenas enharinada.

Colócala en un molde para tarta previamente enmantecado y enharinado, presionando suavemente para que se adapte a la base y a los bordes.

Recorta los excedentes y pincha la base con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.

Precalienta el horno a 180 °C mientras preparas el relleno.

3. Preparar el relleno de ricota

Coloca la ricota en un bol grande y desmenúzala bien con un tenedor o batidor para que no queden grumos.

Agrega el azúcar, los huevos, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Mezcla todo hasta lograr una crema suave y homogénea.

Si deseas una textura más firme, incorpora las dos cucharadas de harina al relleno y mezcla nuevamente.

4. Armar la tarta

Vierte el relleno de ricota sobre la base de masa y distribúyelo de manera uniforme con una espátula.

Si quieres darle un toque más tradicional, puedes usar los restos de masa para formar tiras y colocarlas por encima en forma de enrejado.

5. Hornear

Lleva la tarta al horno precalentado a 180 °C y cocina durante 35 a 40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno haya cuajado.

Para comprobar la cocción, introduce un palillo en el centro del relleno: si sale limpio, la tarta está lista.

6. Dejar enfriar y servir

Retira la tarta del horno y deja que se enfríe a temperatura ambiente antes de desmoldarla.

Puedes servirla tibia o fría, espolvoreada con azúcar impalpable, lo que le aporta un toque final delicado y muy tentador.

Consejos para lograr una tarta de ricota perfecta

Elegir una buena ricota

Utiliza ricota fresca y bien escurrida para evitar que el relleno quede demasiado húmedo o líquido.

Más sabor

Puedes agregar al relleno pasas de uva, chips de chocolate o incluso un poco de ralladura de naranja para variar el aroma.

Textura más cremosa

Si prefieres un relleno aún más suave, puedes procesar la ricota unos segundos antes de mezclarla con el resto de los ingredientes.

Versión sin gluten

Para una versión apta para celíacos, reemplaza la harina por una mezcla sin gluten tanto en la masa como en el relleno.