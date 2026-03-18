Café con canela: beneficios para tomarlo todos los días

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y la canela se ha convertido en un complemento perfecto que no solo realza su sabor, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud. Esta mezcla no solo deleita al paladar, sino que aporta ventajas importantes para el organismo.

Entre los beneficios de consumir café con canela se destacan:

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Mejora el rendimiento cerebral: El simple olor de la canela tiene efectos positivos en el cerebro. Según un estudio de la Universidad Jesuita de Wheeling, oler canela mejora las capacidades cognitivas, como el procesamiento de información. En este estudio, los estudiantes que consumieron canela con té demostraron un mejor rendimiento en tareas que aquellos que no lo hicieron.

El simple olor de la canela tiene efectos positivos en el cerebro. Según un estudio de la Universidad Jesuita de Wheeling, oler canela mejora las capacidades cognitivas, como el procesamiento de información. En este estudio, los estudiantes que consumieron canela con té demostraron un mejor rendimiento en tareas que aquellos que no lo hicieron. Controla los niveles de azúcar: La canela puede actuar como un sustituto del azúcar en el café, ayudando a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre. Al prevenir los picos de azúcar, también contribuye a mantener bajo control la hiperglucemia y mejora la eficacia de la insulina en el cuerpo.

La canela puede actuar como un sustituto del azúcar en el café, ayudando a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre. Al prevenir los picos de azúcar, también contribuye a mantener bajo control la hiperglucemia y mejora la eficacia de la insulina en el cuerpo. Alivio para resfriados: El café con canela ayuda a despejar las fosas nasales y a reducir la mucosidad, lo que es especialmente útil para quienes padecen síntomas de resfriado. Además, puede aliviar el malestar en la garganta causado por la gripe.

El café con canela ayuda a despejar las fosas nasales y a reducir la mucosidad, lo que es especialmente útil para quienes padecen síntomas de resfriado. Además, puede aliviar el malestar en la garganta causado por la gripe. Rico en antioxidantes: El café es una fuente conocida de antioxidantes, lo que lo convierte en una bebida ideal para combatir el daño celular. A su vez, la canela tiene propiedades que pueden mejorar la capacidad de aprendizaje y la función cognitiva.

El café es una fuente conocida de antioxidantes, lo que lo convierte en una bebida ideal para combatir el daño celular. A su vez, la canela tiene propiedades que pueden mejorar la capacidad de aprendizaje y la función cognitiva. Disminuye colesterol y triglicéridos: Según un estudio publicado en Annals of Family Medicine, el consumo regular de canela puede reducir los niveles de colesterol total y LDL (colesterol malo). Esto ayuda a mantener una mejor salud cardiovascular.

Según un estudio publicado en Annals of Family Medicine, el consumo regular de canela puede reducir los niveles de colesterol total y LDL (colesterol malo). Esto ayuda a mantener una mejor salud cardiovascular. Propiedades antibacterianas y antiinflamatorias: Esta combinación no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también es efectiva para prevenir resfriados y combatir la inflamación, según lo afirma el portal Cocina delirante.

Esta combinación no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también es efectiva para prevenir resfriados y combatir la inflamación, según lo afirma el portal Cocina delirante. Reduce los antojos de azúcar: Al consumir café con canela, se puede controlar el deseo de consumir alimentos dulces, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Al consumir café con canela, se puede controlar el deseo de consumir alimentos dulces, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre. Estimulante cerebral: La canela potencia los efectos de la cafeína, lo que facilita una mayor estimulación mental y mejora el enfoque.

La canela potencia los efectos de la cafeína, lo que facilita una mayor estimulación mental y mejora el enfoque. Rica en nutrientes: Además de sus propiedades mencionadas, la canela es una fuente natural de fibra, calcio y vitamina K, lo que contribuye a una dieta equilibrada.

Para aprovechar al máximo los beneficios de esta mezcla, se recomienda agregar una cucharadita de canela en polvo o una ramita de canela a tu taza de café diario.