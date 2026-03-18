Cómo preparar un delicioso pollo al verdeo con papas

Una receta simple, cremosa y llena de sabor, ideal para una comida en familia o para sorprender con un plato casero y reconfortante.

El pollo al verdeo con papas es uno de esos platos clásicos que nunca fallan. Combina la suavidad del pollo con el sabor fresco de la cebolla de verdeo y una salsa cremosa que lo vuelve irresistible. Además, es una preparación sencilla que puede resolverse con pocos ingredientes y en poco tiempo.

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Ingredientes

1 kg de pechugas de pollo

2 cucharadas de aceite

1 cebolla grande

4 tallos de cebolla de verdeo

1 taza de crema de leche

1 taza de caldo (casero o comercial)

1 kg de papas

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Perejil fresco para decorar

Preparación

Primero, en una sartén grande calentar el aceite a fuego medio. Cortar las pechugas de pollo en trozos y sellarlas en la sartén hasta que estén doradas por todos lados. Este paso lleva aproximadamente entre cinco y siete minutos. Luego retirar el pollo y reservar.

En la misma sartén, agregar la cebolla picada junto con la cebolla de verdeo cortada y cocinar a fuego medio hasta que estén tiernas y fragantes, unos cinco minutos.

Volver a incorporar el pollo a la sartén y mezclar bien. Añadir el caldo y la crema de leche, condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada. Cocinar a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y la salsa se vuelva más espesa.

Mientras tanto, pelar las papas y cortarlas en cubos. Hervirlas en agua con sal durante unos 15 minutos o hasta que estén tiernas. Luego escurrir y reservar.

Para servir, colocar las papas en el plato y encima el pollo con su salsa de verdeo. Finalizar con perejil fresco picado para aportar color y frescura.

Este plato es una opción práctica, sabrosa y muy rendidora, perfecta para disfrutar en casa en cualquier momento.