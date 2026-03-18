18 de marzo

Día del sándwich de milanesa: tips clave para que salga perfecto

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Vida saludable
miércoles, 18 de marzo de 2026 · 11:31

Este 18 de marzo se celebra el Día del Sándwich de Milanesa, una de las preparaciones más queridas del país, con raíces fuertes en el norte argentino pero extendida a cada rincón. Crujiente, jugoso y contundente, es un plato que combina técnica simple con identidad popular.

La clave no está solo en la carne, sino en el equilibrio: pan, crocante, frescura y condimentos.

Receta clásica del sándwich de milanesa

Ingredientes (para 2 sándwiches):

2 bifes de nalga o cuadrada

2 huevos

Pan rallado

2 panes tipo francés o miñón

1 tomate

Lechuga

Mayonesa

Mostaza (opcional)

Sal y pimienta

Aceite para freír

Preparación:

Salpimentar los bifes.

Pasarlos por huevo batido y luego por pan rallado, presionando bien para que se adhiera.

Freír en aceite caliente hasta que queden dorados y crocantes. Retirar y escurrir.

Cortar el pan al medio y tostar ligeramente si se desea.

Untar con mayonesa y, si gusta, un toque de mostaza.

Armar con la milanesa caliente, rodajas de tomate y hojas de lechuga.

El resultado: un sándwich contundente, con textura crocante por fuera, jugoso por dentro y fresco en cada bocado.

Algunas variantes populares incluyen jamón y queso (tipo “completo”), huevo frito o incluso papas fritas dentro del sándwich.

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