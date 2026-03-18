Día del sándwich de milanesa: tips clave para que salga perfecto

miércoles, 18 de marzo de 2026 · 11:31

Redacción El Diario de Carlos Paz

Este 18 de marzo se celebra el Día del Sándwich de Milanesa, una de las preparaciones más queridas del país, con raíces fuertes en el norte argentino pero extendida a cada rincón. Crujiente, jugoso y contundente, es un plato que combina técnica simple con identidad popular.

La clave no está solo en la carne, sino en el equilibrio: pan, crocante, frescura y condimentos.

Receta clásica del sándwich de milanesa

Ingredientes (para 2 sándwiches):

2 bifes de nalga o cuadrada

2 huevos

Pan rallado

2 panes tipo francés o miñón

1 tomate

Lechuga

Mayonesa

Mostaza (opcional)

Sal y pimienta

Aceite para freír

Preparación :

Salpimentar los bifes.

Pasarlos por huevo batido y luego por pan rallado, presionando bien para que se adhiera.

Freír en aceite caliente hasta que queden dorados y crocantes. Retirar y escurrir.

Cortar el pan al medio y tostar ligeramente si se desea.

Untar con mayonesa y, si gusta, un toque de mostaza.

Armar con la milanesa caliente, rodajas de tomate y hojas de lechuga.

El resultado: un sándwich contundente, con textura crocante por fuera, jugoso por dentro y fresco en cada bocado.

Algunas variantes populares incluyen jamón y queso (tipo “completo”), huevo frito o incluso papas fritas dentro del sándwich.