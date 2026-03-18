Tarot del colibrí: reconocimientos otorgarán bienestar y plenitud

Carta 1) As de oros: inicios. Nuevos comienzos. Gran oportunidad. Éxitos. Logros.

Carta 2) El mago: inicios. Poder de manifestación. Habilidad. Se poseen todas las herramientas. El mago conecta con lo terrenal, pero también con el mundo espiritual.

Carta 3) El mundo: cierre exitoso de un ciclo. Cambios. Movimientos. Viajes. Éxitos. Logros. Reconocimientos. Plenitud

Mensaje final

Qué lindas cartas por Dios!! La tirada abre con el as de oros, una carta super positiva que indica que habrá un comienzo auspicioso en algo. Una gran oportunidad está llegando a la vida de la persona, una oportunidad única que marcará un antes y un después. Se inicia un proyecto, un estudio, una relación, un trabajo, un viaje, etc, las cartas dicen que es algo nuevo para lo cual esta persona está muy preparada, posee todas las habilidades y todas las herramientas que necesitará para hacer realidad sus sueños. Casi por arte de magia sus deseos se verán cumplidos. La persona ha adquirido los conocimientos y las destrezas necesarias para que eso ocurra. Se trata de alguien que tiene los pies en la tierra, pero al mismo tiempo, conecta con el mundo espiritual, por eso lo que ocurre en su vida siempre une esos dos planos o dimensiones. Dice el tarot, por tercera vez en la tirada con la carta del mundo, que algo se inicia, que algo comienza y se cierra un ciclo de forma exitosa. Todo lo que viene es muy positivo. Habrá viajes, cambios, tal vez mudanzas, mucho movimiento en puerta para bien. La predicción es de logros, oportunidades, Reconocimientos que harán sentir a la persona en total bienestar y plenitud. ¡Felicitaciones y a disfrutar de las cosas hermosas que muy pronto se lograrán!

