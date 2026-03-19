Tarot del colibrí: es necesario recobrar el equilibrio y la equidad

Carta 1) La fuerza: voluntad. Paciencia. Empatía. Dominar los propios impulsos. Resistencia.

Carta 2) Cinco de bastos: conflictos. Peleas. Malos entendidos.

Carta 3) Seis de oros: caridad. Limosna. También puede indicar falta de equidad o reciprocidad.

Mensaje final

Las cartas dicen que en el entorno de la persona hay algún tipo de conflicto, que tal vez, por la carta siguiente del palo de oros, tenga que ver con peleas y discusiones por cosas materiales, por ejemplo dinero, propiedades, etc. Hay mucha impulsividad, falta de control y cada quien quiere imponer su opinión sobre la de los demás. Quizás se han producido acciones o se han tomado decisiones por las cuales algunos miembros del grupo se han sentido ofendidos o perjudicados. Si bien está la carta de la fuerza que es muy positiva, su significado también está condicionado por las cartas siguientes, las cuales en este caso, no son tan buenas. La fuerza en forma aislada, habla de voluntad, paciencia, empatía, control de los propios impulsos, pero aquí la carta central es el cinco de bastos, que indica peleas, discusiones, descontrol emocional, es decir, una situación que se ha salido de control y en donde lo que menos hay es paciencia y ganas de escuchar al otro. Qué hacer frente a estos conflictos? Rescatar la verdadera fuerza del grupo dice el tarot: poner paciencia, voluntad, parar las agresiones, bajar los egos y buscar en todo momento que lo que prevalezca sea la mutua confianza y el diálogo para llegar a soluciones colectivas que representen el mayor bien y justicia para todos los involucrados. Sin esas condiciones, difícilmente se llegue a buenos acuerdos y en definitiva todos saldrán perdiendo, no sólo en lo material, sino que fundamentalmente se deteriorarán vínculos afectivos que pueden ser muy importantes para estas personas. Habrá que poner las cosas sobre la balanza para identificar lo que vale más y recobrar el equilibrio y la equidad que parecen haberse perdido.

