Cómo preparar canelones de verdura cremosos y bien gratinados

Los canelones de verdura son un clásico reconfortante de la cocina casera, muy populares en países como Italia y Argentina, donde suelen disfrutarse en reuniones familiares o los domingos al mediodía. Esta versión con espinaca y ricota es cremosa, equilibrada y perfecta para cualquier ocasión.

Ingredientes

Para la masa (panqueques)

2 huevos

1 taza de leche

1 taza de harina

1 pizca de sal

1 cucharada de manteca derretida

Para el relleno

500 g de espinaca fresca o congelada

250 g de ricota

50 g de queso rallado

1 diente de ajo picado

Nuez moscada al gusto

Sal y pimienta al gusto

Para la salsa

1 lata de tomate triturado (400 g)

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta al gusto

Para gratinar

100 g de queso rallado

100 ml de crema de leche (opcional)

Paso a paso

Preparar la masa

En un bol, batir los huevos con la leche y la manteca derretida.

Agregar la harina y la sal, batiendo hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

En una sartén antiadherente caliente, cocinar panqueques finos (tipo crepes) y reservar.

Hacer el relleno

Cocinar la espinaca en agua hirviendo durante 2 minutos.

Escurrir muy bien (clave para que no quede aguado) y picar finamente.

Mezclar con la ricota, el queso rallado, el ajo, sal, pimienta y nuez moscada.

Preparar la salsa

Calentar el aceite de oliva en una sartén.

Rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

Agregar el tomate triturado, el azúcar, sal y pimienta.

Cocinar a fuego bajo durante 15 minutos, hasta que espese levemente.

Armar los canelones

Colocar una porción de relleno sobre cada panqueque.

Enrollar y acomodar en una fuente para horno con un poco de salsa en la base.

Cubrir con el resto de la salsa.

Espolvorear con queso rallado y añadir crema si se desea.

Hornear a 180 °C durante 20 minutos, hasta que estén bien gratinados.

Consejos extra

Agrega nueces picadas al relleno para un toque crujiente.

Puedes reemplazar la espinaca por acelga.

Si quieres una versión más liviana, usa salsa blanca ligera en lugar de crema.

Acompaña con una ensalada fresca para una comida equilibrada.