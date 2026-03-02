El regreso a lo simple: bifes con cebolla para disfrutar en casa

cocina
El regreso a lo simple: bifes con cebolla para disfrutar en casaUn clásico simple, sabroso y perfecto para cualquier mesa.
En tiempos donde la cocina casera ha tomado un protagonismo especial, volver a los sabores de siempre se convierte en un verdadero refugio. Entre las recetas que nunca pasan de moda y que forman parte del recetario popular, los bifes con cebolla ocupan un lugar privilegiado. Sencillos, sabrosos y rendidores, son ideales tanto para una comida familiar como para una cena compartida con amigos.
Con pocos ingredientes y una preparación sin complicaciones, este plato demuestra que no hace falta sofisticación para lograr un resultado delicioso.
Ingredientes
- 4 bifes de carne (de vaca o cerdo, según preferencia)
- 2 cebollas grandes
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite o manteca
- Opcional: ajo picado y perejil fresco
Paso a paso
El primer paso es sazonar los bifes con sal y pimienta. Para quienes buscan un sabor más intenso, agregar un poco de ajo picado puede marcar la diferencia.
En una sartén grande, calentar un chorro de aceite o una cucharada de manteca a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, incorporar los bifes y cocinarlos entre 3 y 4 minutos por lado, según el punto de cocción deseado. Una vez listos, retirarlos y reservar.
Mientras tanto, cortar las cebollas en rodajas finas. En la misma sartén —aprovechando los jugos que dejó la carne— añadir un poco más de aceite si es necesario y sumar las cebollas. Cocinar a fuego medio, revolviendo cada tanto, hasta que estén bien doradas y caramelizadas, lo que llevará aproximadamente 10 minutos.
Finalmente, volver a colocar los bifes en la sartén para que se integren con las cebollas y sus sabores. Cocinar todo junto durante un par de minutos más.
Servir bien caliente, con las cebollas por encima y, si se desea, espolvorear con perejil fresco picado para aportar color y un toque de frescura.
Una receta simple, rendidora y llena de sabor que confirma que los clásicos, cuando están bien hechos, nunca fallan.