astrologia
Horóscopo del lunes 2 de marzo de 2026: impulso y organización
La semana comienza con energía para ordenar prioridades y avanzar con determinación. Es un buen día para tomar decisiones prácticas y encarar responsabilidades sin postergar.
ARIES
Arranque activo: enfocá tu energía en lo importante.
TAURO
Constancia y pasos firmes en lo laboral.
GÉMINIS
Comunicación clave para resolver pendientes.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de comprometerte.
LEO
Liderazgo natural y decisiones claras.
VIRGO
Productividad alta si evitás la autoexigencia.
LIBRA
Buscá equilibrio en acuerdos importantes.
ESCORPIO
Determinación para avanzar sin dudar.
SAGITARIO
Entusiasmo para iniciar nuevos proyectos.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que trae reconocimiento.
ACUARIO
Ideas innovadoras con impacto real.
PISCIS
Sensibilidad equilibrada para elegir mejor.