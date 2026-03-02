Las mejores plantas para jardines con pleno sol

En un contexto donde el cambio climático impone desafíos cada vez más exigentes, algunas especies vegetales destacan por su extraordinaria capacidad para resistir la exposición directa al sol y las altas temperaturas. Más allá de su valor ornamental, estas plantas cumplen un rol clave en la adaptación de jardines y espacios verdes a climas áridos y escenarios de escasez hídrica.

Entre las más resistentes se encuentran diversas suculentas, como el Aloe vera, reconocida por su habilidad para almacenar agua en sus hojas carnosas. Además de sus conocidas propiedades medicinales y su atractivo estético, representa una alternativa ideal para quienes buscan opciones de bajo mantenimiento.

Noticias Relacionadas Jardinería: conocé estos cuatro fascinantes usos de los cactus

Otra especie emblemática es el Cactaceae, familia botánica adaptada a ambientes desérticos que puede sobrevivir con cantidades mínimas de agua. Los cactus, con su diversidad de formas y tamaños, son ejemplo de cómo la evolución ha moldeado organismos capaces de prosperar en condiciones extremas.

También existen hierbas aromáticas que toleran sin inconvenientes la exposición solar intensa. El Rosmarinus officinalis y la Lavandula no solo resisten el calor, sino que además atraen polinizadores como abejas y mariposas, contribuyendo al equilibrio del ecosistema. A ello se suma su valor culinario y su fragancia característica.

En la misma línea, la Salvia y la Mentha spicata combinan resistencia, frescura y utilidad gastronómica, consolidándose como opciones versátiles para espacios exteriores.

El auge de los jardines sostenibles ha renovado el interés por especies que requieran menos riego y cuidados. Especialistas en jardinería coinciden en que optar por plantas adaptadas al sol no solo reduce el consumo de agua, sino que también fortalece la biodiversidad urbana y contribuye a construir ciudades más resilientes frente a los retos climáticos actuales.