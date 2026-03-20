Budín Marmolado: un clásico para toda la familia

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Budín Marmolado: un clásico para toda la familiaEl budín marmolado es un clásico de la repostería que combina vainilla y chocolate en una preparación esponjosa y fácil de hacer.
El budín marmolado es un clásico de la repostería que encanta tanto a niños como a adultos. Su combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual y de sabor irresistible.
Ingredientes
Para la Masa
- 200 g de manteca (a temperatura ambiente)
- 200 g de azúcar
- 4 huevos
- 250 g de harina
- 1 sobre de levadura en polvo (16 g)
- 1 pizca de sal
- 120 ml de leche
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de cacao en polvo (sin azúcar)
Para Decorar (opcional)
- Azúcar impalpable (para espolvorear)
Preparación
Paso 1: Preparar los Ingredientes
Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa y enharina un molde para budín. Asegúrate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para facilitar el proceso de mezcla.
Paso 2: Batir la Manteca y el Azúcar
En un bol grande, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Este paso es crucial para lograr una textura esponjosa en el budín.
Paso 3: Añadir los Huevos
Incorpora los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Esto asegura que los ingredientes se integren correctamente y que la masa mantenga su estructura aireada.
Paso 4: Integrar los Ingredientes Secos y la Leche
Tamiza la harina, la levadura y la sal en un bol aparte. Añade estos ingredientes secos a la mezcla de mantequilla y azúcar, alternando con la leche. Comienza y termina con la mezcla de harina. Añade también el extracto de vainilla y mezcla hasta que todo esté bien integrado.
Paso 5: Dividir la Masa
Divide la masa en dos partes iguales. A una de las partes, añade el cacao en polvo tamizado y mezcla bien hasta obtener una masa de chocolate homogénea.
Paso 6: Crear el Efecto Marmolado
Vierte las dos masas (la de vainilla y la de chocolate) en el molde, alternando cucharadas de cada una para crear un efecto marmolado. Puedes usar un cuchillo para hacer suaves remolinos en la masa y mejorar el efecto visual.
Paso 7: Hornear
Hornea el budín en el horno precalentado durante 50-60 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. El tiempo de cocción puede variar según el horno, así que revisa el budín a los 50 minutos.
Paso 8: Dejar Enfriar y Decorar
Deja enfriar el budín en el molde durante unos 10 minutos, luego desmolda y deja enfriar completamente sobre una rejilla. Si lo deseas, puedes espolvorear azúcar impalpable por encima antes de servir.
Consejos Adicionales
Almacenamiento: Guarda el budín en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 5 días.
Variedades: Puedes añadir nueces picadas, chips de chocolate o ralladura de naranja para darle un toque extra a tu budín.
Presentación: Acompaña el budín con una taza de café o té para disfrutar de una merienda perfecta.