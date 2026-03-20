Budín Marmolado: un clásico para toda la familia

El budín marmolado es un clásico de la repostería que encanta tanto a niños como a adultos. Su combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual y de sabor irresistible.

Ingredientes

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Para la Masa

200 g de manteca (a temperatura ambiente)

200 g de azúcar

4 huevos

250 g de harina

1 sobre de levadura en polvo (16 g)

1 pizca de sal

120 ml de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de cacao en polvo (sin azúcar)

Para Decorar (opcional)

Azúcar impalpable (para espolvorear)

Preparación

Paso 1: Preparar los Ingredientes

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa y enharina un molde para budín. Asegúrate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para facilitar el proceso de mezcla.

Paso 2: Batir la Manteca y el Azúcar

En un bol grande, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Este paso es crucial para lograr una textura esponjosa en el budín.

Paso 3: Añadir los Huevos

Incorpora los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Esto asegura que los ingredientes se integren correctamente y que la masa mantenga su estructura aireada.

Paso 4: Integrar los Ingredientes Secos y la Leche

Tamiza la harina, la levadura y la sal en un bol aparte. Añade estos ingredientes secos a la mezcla de mantequilla y azúcar, alternando con la leche. Comienza y termina con la mezcla de harina. Añade también el extracto de vainilla y mezcla hasta que todo esté bien integrado.

Paso 5: Dividir la Masa

Divide la masa en dos partes iguales. A una de las partes, añade el cacao en polvo tamizado y mezcla bien hasta obtener una masa de chocolate homogénea.

Paso 6: Crear el Efecto Marmolado

Vierte las dos masas (la de vainilla y la de chocolate) en el molde, alternando cucharadas de cada una para crear un efecto marmolado. Puedes usar un cuchillo para hacer suaves remolinos en la masa y mejorar el efecto visual.

Paso 7: Hornear

Hornea el budín en el horno precalentado durante 50-60 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. El tiempo de cocción puede variar según el horno, así que revisa el budín a los 50 minutos.

Paso 8: Dejar Enfriar y Decorar

Deja enfriar el budín en el molde durante unos 10 minutos, luego desmolda y deja enfriar completamente sobre una rejilla. Si lo deseas, puedes espolvorear azúcar impalpable por encima antes de servir.

Consejos Adicionales

Almacenamiento: Guarda el budín en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 5 días.

Variedades: Puedes añadir nueces picadas, chips de chocolate o ralladura de naranja para darle un toque extra a tu budín.

Presentación: Acompaña el budín con una taza de café o té para disfrutar de una merienda perfecta.