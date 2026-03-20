Horóscopo chino del viernes 20 de marzo de 2026: decisiones firmes y cierre de semana

La energía del viernes impulsa a concretar pendientes y cerrar la semana con mayor claridad. Es un momento favorable para actuar con seguridad y fortalecer vínculos desde la honestidad.

Rata

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Día resolutivo. En el amor, una conversación sincera traerá alivio. En lo personal, terminar un asunto pendiente te dará tranquilidad.

Buey

Paso firme. En el amor, la estabilidad emocional fortalece la relación. En lo personal, tu perseverancia empieza a dar frutos.

Tigre

Energía intensa. En el amor, moderar impulsos evitará discusiones. En lo personal, enfocar tu energía en un objetivo concreto será clave.

Conejo

Clima armónico. En el amor, la empatía mejora el vínculo. En lo personal, rodearte de calma te ayudará a ordenar tus ideas.

Dragón

Protagonismo activo. En el amor, tomar la iniciativa puede aclarar sentimientos. En lo personal, una decisión importante podría abrir nuevas oportunidades.

Serpiente

Intuición profunda. En el amor, percibís detalles que otros pasan por alto. En lo personal, analizar antes de actuar será fundamental.

Caballo

Movimiento y dinamismo. En el amor, un plan espontáneo puede traer alegría. En lo personal, avanzar con entusiasmo te dará resultados.

Cabra

Sensibilidad equilibrada. En el amor, expresar tus emociones fortalecerá el vínculo. En lo personal, cuidar tu energía será importante.

Mono

Creatividad activa. En el amor, tu humor genera complicidad. En lo personal, una idea original puede ayudarte a resolver un problema.

Gallo

Orden y claridad. En el amor, hablar con franqueza evitará malentendidos. En lo personal, cumplir objetivos te dará satisfacción.

Perro

Compromiso sincero. En el amor, la lealtad se fortalece con gestos simples. En lo personal, actuar con coherencia te dará tranquilidad.

Cerdo

Día armonioso. En el amor, disfrutar de momentos tranquilos fortalecerá la relación. En lo personal, mantener la calma abrirá nuevas posibilidades.