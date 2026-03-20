Horóscopo del viernes 20 de marzo de 2026: cierre de semana y renovación de energía

El viernes llega con una energía que invita a cerrar temas pendientes y mirar hacia adelante con mayor tranquilidad. Será un buen momento para valorar lo logrado durante la semana y preparar el terreno para el descanso.

ARIES

Buen día para finalizar tareas y evitar discusiones.

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TAURO

Sensación de estabilidad y satisfacción personal.

GÉMINIS

Conversaciones que ayudan a aclarar situaciones.

CÁNCER

Necesidad de descanso y calma emocional.

LEO

Reconocimiento por tu compromiso.

VIRGO

Orden y organización que traen tranquilidad.

LIBRA

Equilibrio en decisiones afectivas.

ESCORPIO

Intuición fuerte para cerrar ciclos.

SAGITARIO

Planes que empiezan a tomar forma.

CAPRICORNIO

Resultados visibles tras el esfuerzo.

ACUARIO

Ideas creativas para proyectos futuros.

PISCIS

Sensibilidad bien canalizada para tomar decisiones.