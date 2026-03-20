astrologia
Horóscopo del viernes 20 de marzo de 2026: cierre de semana y renovación de energía
El viernes llega con una energía que invita a cerrar temas pendientes y mirar hacia adelante con mayor tranquilidad. Será un buen momento para valorar lo logrado durante la semana y preparar el terreno para el descanso.
ARIES
Buen día para finalizar tareas y evitar discusiones.
TAURO
Sensación de estabilidad y satisfacción personal.
GÉMINIS
Conversaciones que ayudan a aclarar situaciones.
CÁNCER
Necesidad de descanso y calma emocional.
LEO
Reconocimiento por tu compromiso.
VIRGO
Orden y organización que traen tranquilidad.
LIBRA
Equilibrio en decisiones afectivas.
ESCORPIO
Intuición fuerte para cerrar ciclos.
SAGITARIO
Planes que empiezan a tomar forma.
CAPRICORNIO
Resultados visibles tras el esfuerzo.
ACUARIO
Ideas creativas para proyectos futuros.
PISCIS
Sensibilidad bien canalizada para tomar decisiones.