Tarot del colibrí: un ciclo llega al final acompañado de grandes cambios

Carta 1) Dos de bastos: planificar para tomar una decisión. Se vislumbra un horizonte. Miedos. Ataduras. Dudas

Carta 2) Caballero de oros: lentitud. Perfeccionismo. Detalles. Tardanza. Demora.

Carta 3) El mundo: giros. Cambios. Fin de un ciclo. Movimiento. Nuevas oportunidades. Logros. Éxitos.

Mensaje final

La persona viene demorando más de lo conveniente sus ideas y proyectos. Hay lentitud, tardanza, postergación tal vez. Es una persona muy meticulosa y detallista y eso produce en parte la tardanza en resolver y tomar decisiones, indispensables para avanzar hacia sus metas. Tendría que salir de su zona de confort y dar el primer paso. De momento le está costando mucho decidir, o quizás esto ya pasó y aunque con lentitud, se han superado miedos, dudas y ataduras que detenían el progreso. Una vez tomada la decisión esta persona irá con mucha seguridad por sus objetivos. La carta del mundo cerrando la tirada, predice un final de ciclo acompañado de grandes cambios, expansión, nuevas oportunidades y éxitos en la etapa que comienza. Muy buenos augurios!

