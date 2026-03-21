Cómo hacer una tortilla de papas perfecta

cocina
Cómo hacer una tortilla de papas perfectaEs un plato simple y versátil, ideal para compartir en cualquier ocasión.
La tortilla de papas se puede servir como tapa, entrante, plato principal o incluso como cena. Es una opción ideal para cualquier ocasión, desde una reunión informal con amigos hasta una comida familiar.
Ingredientes:
- 500 g de papas
- 1 cebolla
- 4 huevos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Preparación:
Lavar y pelar las papas. Cortarlas en rodajas finas de aproximadamente 5 mm de grosor.
Cortar la cebolla en juliana fina.
Calentar una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra a fuego medio.
Añadir las papas a la sartén y cocinarlas hasta que estén tiernas y doradas por fuera, aproximadamente 10-15 minutos. Escurrirlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
En la misma sartén, saltear la cebolla hasta que esté transparente, aproximadamente 5 minutos.
Batir los huevos en un bol con un poco de sal.
Añadir las papas y la cebolla a los huevos batidos y mezclar bien.
Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva a fuego medio.
Verter la mezcla de huevos, papas y cebolla en la sartén y cocinar durante unos minutos hasta que la tortilla esté cuajada por la parte inferior.
Con la ayuda de un plato, dar la vuelta a la tortilla y cocinarla durante unos minutos más hasta que esté cuajada por ambos lados.
Servir la tortilla caliente o templada.
Consejos:
Puedes añadir otras verduras a la tortilla, como pimientos, calabacín o champiñones.
Si quieres una tortilla más jugosa, puedes añadir un poco de leche o nata a los huevos batidos.
Para darle un toque más sabroso a la tortilla, puedes añadir un poco de chorizo, jamón serrano o queso.
Variantes:
Tortilla de patatas al estilo asturiano: Se añade queso Cabrales a la mezcla de huevos, papas y cebolla.
Tortilla de patatas al estilo gallego: Se añade chorizo a la mezcla de huevos, papas y cebolla.
Tortilla de patatas al estilo murciano: Se añade atún a la mezcla de huevos, papas y cebolla.