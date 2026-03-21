Cómo hacer una tortilla de papas perfecta

La tortilla de papas se puede servir como tapa, entrante, plato principal o incluso como cena. Es una opción ideal para cualquier ocasión, desde una reunión informal con amigos hasta una comida familiar.

Ingredientes:

500 g de papas

1 cebolla

4 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Preparación:

Lavar y pelar las papas. Cortarlas en rodajas finas de aproximadamente 5 mm de grosor.

Cortar la cebolla en juliana fina.

Calentar una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra a fuego medio.

Añadir las papas a la sartén y cocinarlas hasta que estén tiernas y doradas por fuera, aproximadamente 10-15 minutos. Escurrirlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

En la misma sartén, saltear la cebolla hasta que esté transparente, aproximadamente 5 minutos.

Batir los huevos en un bol con un poco de sal.

Añadir las papas y la cebolla a los huevos batidos y mezclar bien.

Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva a fuego medio.

Verter la mezcla de huevos, papas y cebolla en la sartén y cocinar durante unos minutos hasta que la tortilla esté cuajada por la parte inferior.

Con la ayuda de un plato, dar la vuelta a la tortilla y cocinarla durante unos minutos más hasta que esté cuajada por ambos lados.

Servir la tortilla caliente o templada.

Consejos:

Puedes añadir otras verduras a la tortilla, como pimientos, calabacín o champiñones.

Si quieres una tortilla más jugosa, puedes añadir un poco de leche o nata a los huevos batidos.

Para darle un toque más sabroso a la tortilla, puedes añadir un poco de chorizo, jamón serrano o queso.

Variantes:

Tortilla de patatas al estilo asturiano: Se añade queso Cabrales a la mezcla de huevos, papas y cebolla.

Tortilla de patatas al estilo gallego: Se añade chorizo a la mezcla de huevos, papas y cebolla.

Tortilla de patatas al estilo murciano: Se añade atún a la mezcla de huevos, papas y cebolla.