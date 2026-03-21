Croquetas de pollo y queso: una receta fácil, económica y muy sabrosa

Croquetas de pollo y queso: una receta fácil, económica y muy sabrosaUna receta simple y deliciosa de croquetas de pollo y queso, perfectas para cualquier ocasión.
Las croquetas de pollo y queso son una opción clásica, sabrosa y muy versátil que se puede disfrutar como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal. Su interior cremoso y lleno de sabor, combinado con una capa exterior crocante, las convierte en una preparación ideal para compartir en reuniones familiares, picadas o comidas informales. Además, se trata de una receta sencilla, económica y fácil de hacer en casa, ya que requiere pocos ingredientes y pasos simples.
Para preparar estas croquetas de pollo y queso necesitarás: pechuga de pollo picada o desmenuzada, queso rallado, pan rallado, huevo, harina, manteca, leche, cebolla, ajo, sal y pimienta a gusto. Con estos ingredientes básicos es posible lograr una preparación muy sabrosa que suele gustar tanto a adultos como a chicos.
El primer paso consiste en cocinar el pollo. Para ello, coloca un poco de manteca en una sartén a fuego medio y agrega la pechuga de pollo picada. Cocina durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que esté completamente cocida. Luego incorpora la cebolla y el ajo finamente picados y continúa cocinando hasta que estén transparentes y fragantes, lo que aportará más sabor a la mezcla.
A continuación, añade la harina y mezcla bien para que se integre con los demás ingredientes. Poco a poco incorpora la leche, revolviendo constantemente para evitar la formación de grumos y lograr una textura cremosa. Cuando la preparación empiece a espesar, agrega el queso rallado y mezcla hasta que se funda e integre completamente. Condimenta con sal y pimienta a gusto.
Una vez lista la preparación, retírala del fuego y deja que se enfríe. Este paso es importante porque permitirá manipular la masa con mayor facilidad. Cuando esté fría, toma pequeñas porciones y forma bolitas o cilindros, según la forma que prefieras para las croquetas.
Para el rebozado, pasa cada croqueta primero por huevo batido y luego por pan rallado, asegurándote de que queden bien cubiertas para lograr una capa exterior crocante.
Finalmente, fríe las croquetas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Se pueden servir calientes, acompañadas con alguna salsa, una ensalada fresca o simplemente solas como un bocado irresistible.