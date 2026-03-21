Tarot del colibrí: es momento de crecimiento y afectos sinceros

Carta 1) La fuerza: voluntad. Paciencia. Empatía. Dominar los propios impulsos. Resistencia.

Carta 2) Cinco de bastos: conflictos. Peleas. Malos entendidos.

Carta 3) Seis de oros: caridad. Limosna. También puede indicar falta de equidad o reciprocidad.

Mensaje final

La persona está terminando de cerrar un ciclo de su vida. Tal vez deja atrás personas o situaciones dolorosas. Soltar lo que en su momento fue muy importante no es fácil, por lo que se puede suponer que aún hay sufrimiento. No obstante, dice el tarot que se podrán superar los obstáculos y tristezas por lo que se pierde y la persona evolucionará hacia un camino más armonioso donde encontrará manos tendidas dispuestas a ayudarla, seres capaces de dar y recibir con verdadera reciprocidad hacia ella y con los que se compartirán gratos encuentros e incluso viajes. Después de esa etapa de sufrimiento llega por fin la paz, la armonía y el amor. La persona tendrá mucha claridad, entenderá lo que ha pasado, no sólo por intuición, sino también a través de su inteligencia, de su búsqueda racional y por la conexión espiritual que posee que siempre le muestra la verdad de las cosas que estaban ocultas. Lo que viene es el pleno conocimiento acerca de quién se es, de su verdadero camino y de su misión. Llegan buenas noticias y logros en aquello que se emprenda. Costó llegar, pero ahora es momento de crecimiento, evolución espiritual e intelectual y afectos sinceros y verdaderos. Felicitaciones por la paciencia, la resilencia y la búsqueda de tu mejor versión.

