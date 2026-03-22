¿Cuáles son las razas de perros más cariñosas?

La mayoría de la gente que quiere convivir con un perro en su casa busca en él un compañero fiel que sepa dar y recibir afecto, sobre todo si hay niños en el hogar o personas mayores.

Golden retriever

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El golden retriever es sin duda uno de los perros más hermosos que hay. Sus dulces facciones y su pelaje dorado lo convierten en un perro que cualquiera querría tener. Pero es que además es un perro de trato agradable, paciente y cariñoso, que se ofrece como un excelente compañero tanto de adultos como de niños. Es tan obediente y está tan dispuesto a ofrecer su amor que se utiliza para terapias con perros y para ser guía de personas con discapacidad.

Bulldog inglés

Es un perro de excelente carácter dispuesto a robarle el corazón a toda la familia ya que, además, es un gran compañero para los niños de la casa. Además de ser fácil en el trato, afectuoso y tranquilo, el bulldog inglés no necesita hacer mucho ejercicio físico y su ritmo de paseo es sosegado, por lo que pueden hacerse cargo de él personas mayores que no puedan adaptarse a otro tipo de perros que demandan más energía.

Boxer

En ocasiones, el aspecto del boxer hacer que sorprenda encontrarlo entre los listados de perros más cariñosos. Y si bien es cierto que suele parecer algo inquieto, se trata de una raza que destaca por su apego, afecto y predisposición al juego. Se muestra fiel hasta el final con aquellos que le cuidan y se muestra muy respetuoso con el hogar en el que vive. No es un perro que precise grandes cuidados, pero sí necesita moverse y hacer ejercicio.

Pug o Carlino

No solo te conquistará con su tierna mirada y su gracioso aspecto, sino también con su devoción y entusiasmo por compartir cualquier momento del día contigo. Es muy cariñoso, siempre está dispuesto a que le rasquen la barriga y, gracias a su tamaño, podrá acompañarte allá donde vayas, algo que le hará inmensamente feliz.

Dachshund o teckel

También conocido como perro salchicha, se trata de una raza que necesita de un buen adiestramiento porque son muy cabezotas, pero lo cierto es que disfruta aprendiendo, así que puedes enseñarle todos los trucos que quieras porque él estará encantado. Siempre dispuesto a que le acaricies, no se separará de ti en ningún momento porque es muy mimoso y cariñoso, también con los niños.

Dálmata

Su aspecto es absolutamente fascinante. Es imposible tener a un dálmata delante y no quedar admirado por su porte y elegancia, además de por sus características manchas negras sobre el pelaje blanco. Al dálmata le encanta recibir el afecto de aquellos que le rodean, y sabe corresponder de la misma manera ofreciendo todo su cariño. Eso sí, al igual que el boxer, necesita moverse y hacer ejercicio.

Labrador retriever

Apuesto y digno, es uno de los perros más cariñosos que puedes encontrar. Es perfecto parar convivir con niños, y resulta muy sencillo educarle y adiestrarle, especialmente si pones en práctica el refuerzo positivo. Es inteligente y vigilante, por lo que también es utilizado como perro de terapia, detector y policía.

Pastor alemán

A pesar de su gran tamaño, se ha ganado la fama de ser uno de los perros más cariñosos y obedientes que hay, le que le ha llevado a formar parte de numerosos hogares por todo el mundo. Su adiestramiento es sencillo y se muestra leal y obediente como pocas razas. Es un defensor absoluto de la seguridad del hogar en el que vive y cuida de todos sus miembros, especialmente de los niños. Su inteligencia y nobleza le convierten en un excelente perro policía, guía o de salvamento.

Yorkshire terrier

Su tamaño le hace un perro perfecto para vivir en un hogar pequeño o con alguien que viaje mucho, ya que es muy sencillo llevarlo consigo. Pero lo más importante es que es cariñoso y alegre, y se adapta feliz a todo tipo de hogares, siempre que esté bien educado y no le dé por hacer todo tipo de travesuras. Le encanta salir a la calle a correr y a jugar, y se presta entregado a los peinados, las caricias… por lo que con él no te faltará el entretenimiento.