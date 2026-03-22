Tamales salteños: la receta auténtica para hacer en casa

Los tamales son uno de los platos más representativos de la gastronomía del norte argentino y una verdadera tradición en provincias como Salta, Jujuy y Tucumán. Esta preparación ancestral, heredada de las culturas originarias y transmitida de generación en generación, combina ingredientes simples con una elaboración cuidadosa que da como resultado un sabor único y lleno de historia.

El tamal se caracteriza por su masa de maíz rellena con carne y condimentos, envuelta en hojas de maíz y cocida lentamente. Su aroma, su textura suave y su sabor intenso lo convierten en una de las comidas más queridas de la cocina regional. Además, es un plato muy presente en reuniones familiares, fiestas populares y celebraciones tradicionales, donde suele prepararse en grandes cantidades para compartir.

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Si bien cada familia tiene su propia versión y pequeños secretos en la preparación, existe una receta clásica que conserva la esencia de este plato típico. A continuación, te contamos cómo preparar auténticos tamales caseros para sorprender a tu familia o amigos.

Ingredientes

1 kilo de carne de cerdo

500 gramos de harina de maíz

1 cebolla grande

2 ajíes rojos

2 tomates maduros

1 pimiento rojo

3 dientes de ajo

1 cucharada de comino molido

1 cucharada de pimentón dulce

2 hojas de laurel

200 gramos de grasa de cerdo

Sal y pimienta a gusto

Hojas de maíz (previamente remojadas en agua caliente)

Paso a paso para preparar tamales caseros

Cocinar la carne

En una olla grande colocar la carne de cerdo con suficiente agua y un poco de sal. Cocinar durante aproximadamente dos horas o hasta que esté bien tierna. Una vez lista, retirar la carne, desmenuzarla y reservar el caldo de cocción, que luego se utilizará para preparar la masa.

Preparar el relleno

En una sartén amplia, calentar la grasa de cerdo y agregar la cebolla picada, los ajíes rojos y los tomates también picados. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla se vuelva transparente y los ingredientes comiencen a dorarse.

Luego incorporar el pimiento rojo cortado en trozos pequeños y los dientes de ajo triturados. Continuar cocinando durante unos minutos para que los sabores se integren.

Añadir la carne desmenuzada a la preparación junto con el comino molido, el pimentón dulce y las hojas de laurel. Salpimentar a gusto y cocinar a fuego bajo durante unos 15 minutos, mezclando bien para que la carne absorba todos los aromas del sofrito.

Preparar la masa

En un recipiente grande, colocar la harina de maíz y agregar poco a poco el caldo de cocción reservado. Mezclar hasta obtener una masa suave, húmeda y homogénea, que será la base de los tamales.

Armar los tamales

Para el armado, tomar una hoja de maíz previamente remojada y colocar sobre ella una porción de masa. En el centro agregar una cucharada del relleno de carne.

Luego doblar la hoja formando un paquete rectangular y atarlo con hilo de cocina para que mantenga su forma durante la cocción.

Cocinar los tamales

Colocar los tamales en una olla grande con agua caliente y cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente dos horas. Este proceso permitirá que la masa tome consistencia y que todos los sabores se integren.

Una vez listos, retirar los tamales del agua y servir bien calientes.

Consejos para unos tamales perfectos

Para lograr un sabor aún más auténtico, muchos cocineros recomiendan utilizar caldo casero y respetar una cocción lenta, ya que esto permite que los ingredientes desarrollen todo su potencial.

También es posible variar el relleno utilizando carne vacuna, pollo o incluso versiones vegetarianas con verduras y legumbres. En algunas regiones se agrega también huevo duro, pasas de uva o papa para darle un toque especial.

Los tamales suelen servirse acompañados con salsa picante o llajua, y son ideales para disfrutar en reuniones familiares o encuentros con amigos, donde la comida se convierte en una excusa perfecta para compartir.