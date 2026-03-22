Tarot del colibrí: cuando el dolor enseña a poner límites

Carta 1) Nueve de bastos: cansancio. Resistencia. Fuerza. Voluntad. Con heridas pero de pie.

Carta 2) Seis de oros: caridad. Limosna. Dar y recibir.

Carta 3) Caballero de copas: romanticismo. Entusiasmo. Enamoramiento. Ilusión. Amor.

Mensaje final

La persona está muy cansada. La batalla y los golpes que ha recibido en un pasado la han lastimado mucho. Tal vez se ha tenido que defender de injusticias que otros le ocasionaron: mentiras, traiciones, humillaciones y pérdidas que casi la han tirado por el suelo, pero no lo han conseguido, porque aunque agotada y a la autodefensiva, esta persona sigue en pie y no está dispuesta a rendirse. Es muy probable que los demás noten su cambio, porque este alguien ha cambiado y ahora está aprendiendo a defenderse y a poner límites claros. No es soberbia, es cuidarse y amarse. Quizás los ataques afectaron distintos planos de su vida, en lo material dicen las cartas que solo ha recibido migajas y en lo afectivo puede que se haya enamorado de alguien que no ha sido recíproco en el dar y recibir. La limosna no ha sido sólo en lo económico, también en el amor y los sentimientos. Felicitaciones a esta persona por su fuerza, su voluntad de seguir, su resilencia y por tantos aprendizajes que ha tenido que hacer para enfrentar la vida desde otra perspectiva. Más temprano que tarde llegará la sanación plena de su corazón, la paz y la armonía que necesita para recuperar su fuerza y su alegría. Sin dudas se lo merece y por esa razón viene pronto una gran sanación. Saldrá del dolor, fortalecida y renovada y ya nunca más permitirá faltas de respeto y subestimaciones. Nuevamente felicitaciones persona que te identificas con este mensaje.