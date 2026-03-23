Crocantes y aromáticos: cómo hacer grisines condimentados caseros

Los grisines son uno de esos clásicos que nunca fallan a la hora de picar algo rico. Su textura crujiente y su sabor suave los convierten en un acompañamiento perfecto para quesos, dips o incluso para disfrutar solos. Cuando se les suman especias y condimentos, se transforman en un aperitivo lleno de aroma y sabor.

Prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece y permite personalizar los condimentos según el gusto de cada uno. Con pocos ingredientes básicos y un poco de tiempo de reposo para la masa, se pueden lograr unos grisines caseros dorados y crocantes, ideales para compartir.

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Cómo hacer grisines condimentados

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

1 cucharada de levadura seca activa

3/4 taza de agua tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

1 huevo (para barnizar)

Condimentos

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de tomillo seco

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

Preparación

En un tazón grande, mezclar la levadura y el azúcar con el agua tibia. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme espuma.

Agregar la harina y la sal a la mezcla de levadura. Amasar sobre una superficie enharinada hasta obtener una masa suave y elástica.

Incorporar el aceite de oliva y continuar amasando hasta integrarlo por completo.

Colocar la masa en un recipiente, cubrirla con un paño húmedo y dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.

Precalentar el horno a 180 °C.

Dividir la masa en pequeñas porciones y estirar cada una en tiras delgadas para formar los grisines.

En un recipiente aparte, mezclar el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el orégano, el tomillo y la pimienta negra.

Colocar los grisines en una bandeja para horno, pincelarlos con huevo batido y espolvorear la mezcla de condimentos por encima.

Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.

Dejar enfriar antes de servir.

Estos grisines caseros son perfectos para acompañar una tabla de quesos, untables o salsas, pero también funcionan como un snack simple y sabroso para cualquier momento del día.