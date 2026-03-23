Crocantes y aromáticos: cómo hacer grisines condimentados caseros

cocina
Crocantes y aromáticos: cómo hacer grisines condimentados caserosUna opción crujiente y sabrosa, ideal para picar o acompañar comidas.
Los grisines son uno de esos clásicos que nunca fallan a la hora de picar algo rico. Su textura crujiente y su sabor suave los convierten en un acompañamiento perfecto para quesos, dips o incluso para disfrutar solos. Cuando se les suman especias y condimentos, se transforman en un aperitivo lleno de aroma y sabor.
Prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece y permite personalizar los condimentos según el gusto de cada uno. Con pocos ingredientes básicos y un poco de tiempo de reposo para la masa, se pueden lograr unos grisines caseros dorados y crocantes, ideales para compartir.
Cómo hacer grisines condimentados
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de levadura seca activa
- 3/4 taza de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 huevo (para barnizar)
Condimentos
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1/2 cucharadita de pimienta negra molida
Preparación
En un tazón grande, mezclar la levadura y el azúcar con el agua tibia. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme espuma.
Agregar la harina y la sal a la mezcla de levadura. Amasar sobre una superficie enharinada hasta obtener una masa suave y elástica.
Incorporar el aceite de oliva y continuar amasando hasta integrarlo por completo.
Colocar la masa en un recipiente, cubrirla con un paño húmedo y dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.
Precalentar el horno a 180 °C.
Dividir la masa en pequeñas porciones y estirar cada una en tiras delgadas para formar los grisines.
En un recipiente aparte, mezclar el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el orégano, el tomillo y la pimienta negra.
Colocar los grisines en una bandeja para horno, pincelarlos con huevo batido y espolvorear la mezcla de condimentos por encima.
Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.
Dejar enfriar antes de servir.
Estos grisines caseros son perfectos para acompañar una tabla de quesos, untables o salsas, pero también funcionan como un snack simple y sabroso para cualquier momento del día.