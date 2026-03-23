Las cinco razas de perros que siempre cuidarán de ti y tu familia

No por nada el mejor amigo del hombre es el perro. Los perros son animales cariñosos, empáticos, graciosos y leales; pero también pueden ser protectores y territoriales. Cuando desarrollan un vínculo profundo con sus dueños, muchos están dispuestos a arriesgarlo todo para cuidarlos.

Algunas razas, en particular, se caracterizan por su fuerte instinto guardián y su constante atención al entorno, cualidades que las convierten en excelentes protectores del hogar y de la familia.

Pastor alemán

El pastor alemán, también conocido como ovejero alemán (Deutscher Schäferhund), es una raza originaria de Alemania cuyo desarrollo comenzó en 1899. Pertenece al grupo de pastoreo, ya que fue criado originalmente para reunir y vigilar ganado.

Con el paso del tiempo, su fuerza, inteligencia, facilidad de entrenamiento y obediencia lo convirtieron en uno de los perros de trabajo más valorados del mundo. Su marcado instinto guardián lo hace ideal para tareas como perro policía, militar, guía para personas ciegas, animal de rescate o guardián del hogar. Además, suele desarrollar un fuerte vínculo con su familia y se muestra especialmente protector con los niños.

Dogo argentino

El dogo argentino es una raza de presa utilizada históricamente para la caza mayor. Es originaria de la provincia de Córdoba, en Argentina, y fue desarrollada por el médico cordobés Antonio Nores Martínez a comienzos del siglo XX.

Su objetivo era crear un perro fuerte y resistente capaz de participar en la caza de animales como jabalíes, pecaríes o pumas. Con el tiempo, su valentía y fortaleza lo hicieron reconocido en todo el mundo. Hoy también es adoptado como perro de familia, especialmente en zonas rurales, donde su instinto protector lo lleva a cuidar con determinación a sus dueños.

Bullmastiff

El bullmastiff es una raza británica que se cree surgió del cruce entre el mastín inglés y el antiguo bulldog inglés. En el pasado era utilizado en Inglaterra como guardián de los grandes cotos de caza de los terratenientes.

Su tarea consistía en perseguir y detener a los cazadores furtivos. Para hacerlo, el perro los derribaba con su peso corporal y los inmovilizaba sin recurrir necesariamente a la mordida. Esta particular forma de defensa, basada en su fuerza y control, sigue siendo una de sus características más valoradas. Es un perro que mide bien su poder y rara vez ataca con la intención de causar daño.

Rottweiler

El rottweiler es una raza originaria de Alemania, aunque sus antecesores también fueron utilizados en tiempos de la Antigua Roma. Durante siglos fue conocido como el “perro carnicero de Rottweil”, ya que ayudaba a proteger y conducir ganado, además de tirar de los carros de los carniceros.

Si bien en el pasado cumplía principalmente tareas de pastoreo, hoy es ampliamente utilizado como perro policía, militar, de seguridad y guardián. Su coraje, fuerza y profundo instinto protector lo convierten en uno de los perros de defensa más reconocidos.

Pastor holandés

El pastor holandés es una raza originaria de los Países Bajos. Se trata de un perro de tamaño grande, musculoso y con una estructura corporal fuerte y bien proporcionada.

Es muy apegado a su dueño, vivaz, obediente y siempre atento a lo que ocurre a su alrededor. Su docilidad con la familia contrasta con su firmeza a la hora de defenderla. Gracias a su inteligencia y agilidad como perro pastor, además de su carácter cariñoso y protector, es considerado un excelente guardián y un gran compañero para el hogar.