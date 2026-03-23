Pasta fresca: receta fácil de tallarines para cualquier ocasión

Los tallarines, una de las pastas más populares del mundo, se caracterizan por su forma larga y fina y por su gran versatilidad en la cocina. Aunque muchas personas los compran listos, hacerlos en casa es más sencillo de lo que parece y permite disfrutar de una pasta fresca con una textura y sabor únicos.

Con pocos ingredientes básicos y algunos utensilios simples, se puede preparar una masa suave y elástica que luego se estira y corta para obtener los clásicos tallarines. Esta receta es ideal para quienes quieren iniciarse en la elaboración de pasta casera.

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Receta de tallarines caseros

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

3 huevos grandes

1 cucharadita de sal

Agua (si es necesario)

Utensilios

Rodillo o máquina para pasta

Cuchillo afilado o cortador de pasta

Superficie plana para amasar

Preparación

Paso 1: Mezclar los ingredientes

En una superficie limpia, formar un montículo con la harina y hacer un hueco en el centro. Romper los huevos dentro del hueco y agregar la sal. Con un tenedor, comenzar a mezclar los huevos e ir incorporando poco a poco la harina de los bordes.

Paso 2: Amasar la masa

Cuando la mezcla esté integrada, comenzar a amasar con las manos. Si la masa resulta muy seca, agregar unas gotas de agua. Amasar durante unos 10 minutos, hasta lograr una masa suave y elástica.

Paso 3: Dejar reposar la masa

Envolver la masa en film transparente y dejarla reposar durante 30 minutos. Este paso permite que el gluten se relaje y facilita el estirado.

Paso 4: Estirar y cortar

Dividir la masa en porciones. Con un rodillo o máquina para pasta, estirar cada porción hasta que quede bien fina. Luego cortar tiras delgadas con un cuchillo afilado o un cortador para formar los tallarines.

Paso 5: Cocinar los tallarines

Hervir abundante agua con sal en una olla grande. Agregar los tallarines y cocinar entre 2 y 4 minutos, hasta que estén al dente. Escurrir y servir con la salsa preferida.

Consejo:

La pasta casera combina muy bien con salsas simples como tomate, manteca y queso, o incluso un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas.