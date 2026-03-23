Tarot del colibrí: es hora de dejar la aventura y asumir responsabilidades

Carta 1) Rey de copas: estabilidad emocional. Amor. Un líder empático. Equilibrio.

Carta 2) Cuatro de oros: avaricia. No poder desprenderse o soltar algo o alguien. Estancamiento. Inmovilidad.

Carta 3) Los enamorados: decisión. Encuentro. Unión. El amor como elección y como acción.

Mensaje final

Decisión en puerta. Llega el momento de elegir el amor. Las cartas dicen que la persona tiene que atreverse a soltar todo lo que le impide expresar plenamente sus sentimientos y emociones hacia alguien o hacia algo. Es ella misma quien se está autobloqueando la acción hacia aquello que ama. Las razones de su inmovilidad pueden ser variadas según cada quien: miedos, ataduras a personas o situaciones, ambición, inmadurez, etc. El tarot dice que urge elegir el amor verdadero y evolucionar humanamente, madurar y ser quien finalmente se está destinada/ o a ser, un rey de copas, es decir, una persona capaz de amar profundamente, alguien que controla sus impulsos y logra el equilibrio y la estabilidad emocional. Un rey de copas tiene abundancia y poder, es un líder, ejemplo y guía para otros y su característica principal es ejercer el poder de una manera comprensiva y empática. Quizás sea el momento de dejar atrás la impulsividad y la aventura, el andar medio a la deriva por la vida y asumir responsabilidades. En definitiva tomar las riendas de su vida con un rumbo claro y objetivos bien definidos.

