Cómo hacer galletas de avena con chips de chocolate

Si buscás algo dulce, casero y rápido, estas galletas de avena con chips de chocolate son una excelente opción. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, podés tener unas galletas crocantes por fuera y suaves por dentro en muy poco tiempo. Son ideales para acompañar el mate, el café o para disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes

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125 g de avena

80 g de harina 0000

100 g de manteca (mantequilla)

110 g de azúcar

2 cucharadas de azúcar rubia

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

80 g de chips de chocolate 70% cacao

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación

Primero, en un bol grande mezclar todos los ingredientes secos: la avena, la harina, el azúcar común, el azúcar rubia y el polvo de hornear.

Luego agregar la manteca previamente derretida, el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Mezclar bien hasta integrar todo y formar una masa homogénea.

Una vez lista la masa, incorporar los chips de chocolate y volver a mezclar para que queden bien distribuidos.

Después, formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas sobre una placa para horno, previamente enmantecada o con papel manteca. Aplastar ligeramente cada porción para dar forma de galleta.

Llevar a horno precalentado a 170 °C y cocinar durante unos 12 minutos, o hasta que los bordes estén levemente dorados.

Al retirarlas del horno, se puede agregar un poco más de chocolate por encima y, si se desea, una pizca de sal en escamas, que realza el sabor del chocolate.

Dejar enfriar unos minutos antes de servir. Una vez listas, estas galletas quedan perfectas para disfrutar recién hechas o para guardar en un frasco y tener algo dulce durante la semana.