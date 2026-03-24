Humita en chala: cómo preparar este clásico de la cocina criolla

La humita en chala es una de las delicias más tradicionales de la cocina criolla y una comida perfecta para los días fríos. Este plato típico de Sudamérica es muy popular en países como Argentina, Chile y Perú, donde forma parte de la gastronomía regional desde hace generaciones.

La humita se prepara con una masa de choclo tierno (maíz) mezclada con cebolla, queso, ají y condimentos. Luego se envuelve en hojas de choclo —las llamadas chalas— y se cocina al vapor, lo que le da una textura suave y un sabor muy especial.

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Ingredientes

6 choclos

1 cebolla grande

100 gramos de queso rallado

1 ají verde picado

Sal y pimienta a gusto

Hojas de choclo para envolver

Preparación

El procedimiento es sencillo y se puede hacer fácilmente en casa. Primero, se deben desgranar los choclos y procesarlos en una licuadora o procesadora hasta obtener una pasta homogénea.

Luego, picar la cebolla bien finita y saltearla en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente. Después agregar el ají verde picado y cocinar durante unos minutos más.

A continuación, mezclar la cebolla con el choclo procesado, incorporar el queso rallado y condimentar con sal y pimienta. Revolver bien hasta integrar todos los ingredientes.

Para armar las humitas, colocar porciones de la preparación sobre hojas de choclo, envolver formando pequeños paquetes y atarlos con hilo de cocina.

Finalmente, colocar las humitas en una olla con agua hirviendo y cocinarlas al vapor durante aproximadamente una hora. Una vez listas, se sirven bien calientes y se pueden acompañar con una ensalada fresca o disfrutarlas solas.

Su sabor casero y su textura cremosa hacen de la humita en chala un plato perfecto para compartir en familia y mantener viva una tradición gastronómica muy querida.