Tarot del colibrí: las buenas noticias traen claridad y nuevas ideas

Carta 1) La rueda de la fortuna: giros. Cambios. Transformaciones. Suerte. Éxito. Logros. Destino

Carta 2) Ocho de bastos: acciones. Movimientos. Noticias. Comunicaciones rápidas. Llegan cosas positivas.

Carta 2) Paje de espadas: inteligencia. Predominio racional. Curiosidad. Nuevas ideas. Comunicación clara y directa.

Mensaje final

Se vienen cambios importantes por destino. Habrá transformaciones y mucho movimiento. La suerte acompañará una nueva etapa de vida. Pronto la persona recibirá noticias que tal vez no esperaba. Se trata de comunicaciones muy rápidas y definidas que llegan después de una etapa que puede haber sido difícil y tormentosa y que como consecuencia de los cambios a los que antes se mencionaba, ahora el panorama será totalmente distinto y bueno. La tormenta está pasando y el sol alumbra nuevamente. Las buenas noticias vienen rápido y traen claridad y nuevas ideas. La persona está totalmente preparada para asumir los cambios positivos que le llegan con inteligencia y racionalidad. Éxitos!!

