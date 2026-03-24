Tarot del colibrí: las buenas noticias traen claridad y nuevas ideas

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Vida saludable
martes, 24 de marzo de 2026 · 15:12

Carta 1) La rueda de la fortuna: giros. Cambios. Transformaciones.  Suerte. Éxito.  Logros. Destino

Carta 2) Ocho de bastos: acciones.  Movimientos.  Noticias. Comunicaciones rápidas. Llegan cosas positivas.

Carta 2) Paje de espadas: inteligencia.  Predominio racional. Curiosidad. Nuevas ideas. Comunicación clara y directa.

 

Mensaje final

Se vienen cambios importantes por destino. Habrá transformaciones y mucho movimiento. La suerte acompañará una nueva etapa de vida. Pronto la persona recibirá noticias que tal vez no esperaba. Se trata de comunicaciones muy rápidas  y definidas que llegan después  de una etapa que puede haber sido difícil  y tormentosa y que como consecuencia de los cambios a los que antes se mencionaba, ahora el panorama  será totalmente distinto y bueno. La tormenta está pasando y el sol alumbra nuevamente. Las buenas noticias vienen rápido y traen claridad y nuevas ideas. La persona está totalmente preparada para asumir los cambios positivos que le llegan con inteligencia y racionalidad. Éxitos!!
 

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