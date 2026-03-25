Cómo hacer lentejas con chorizo y panceta

cocina
Cómo hacer lentejas con chorizo y pancetaUna receta clásica, sabrosa y fácil de preparar.
Hay platos que nunca pasan de moda y siempre reconfortan el paladar. Uno de ellos es el clásico guiso de lentejas con chorizo y panceta, una receta abundante, sabrosa y muy fácil de preparar en casa. Además de su gran sabor, las lentejas aportan proteínas, hierro y fibra, lo que convierte a este plato en una opción nutritiva y completa para los días frescos.
A continuación, te contamos cómo preparar este delicioso plato paso a paso.
Ingredientes
- 400 gramos de lentejas
- 150 gramos de chorizo (preferentemente de cerdo)
- 150 gramos de panceta
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1 pimiento rojo
- 2 zanahorias
- 1 tomate maduro o 1 cucharada de tomate triturado
- 1,5 litros de caldo de carne o agua
- Aceite vegetal
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón dulce (opcional)
Preparación paso a paso
Antes de comenzar, se recomienda dejar las lentejas en remojo durante un par de horas, lo que ayuda a reducir el tiempo de cocción.
En una olla grande, calentar un chorro de aceite a fuego medio. Agregar la cebolla picada junto con los dientes de ajo triturados y saltear durante unos minutos hasta que estén dorados. Luego incorporar el pimiento rojo y las zanahorias cortadas en rodajas, y cocinar hasta que comiencen a ablandarse.
A continuación, sumar el chorizo y la panceta cortados en trozos. Sofreír hasta que las carnes se doren y suelten parte de su grasa, lo que dará más sabor al guiso.
Cuando todo esté bien integrado, añadir las lentejas escurridas, el tomate picado o triturado, la hoja de laurel y, si se desea, una pizca de pimentón dulce. Cubrir con el caldo de carne o agua y llevar a ebullición.
Una vez que hierva, bajar el fuego y dejar cocinar a fuego lento durante 30 a 40 minutos, o hasta que las lentejas estén tiernas. Remover de vez en cuando y ajustar la sal y la pimienta según el gusto.
Antes de servir, retirar la hoja de laurel. Este guiso se disfruta mejor bien caliente y puede acompañarse con pan crujiente, ideal para completar una comida reconfortante y llena de sabor.