Cómo hacer lentejas con chorizo y panceta

Hay platos que nunca pasan de moda y siempre reconfortan el paladar. Uno de ellos es el clásico guiso de lentejas con chorizo y panceta, una receta abundante, sabrosa y muy fácil de preparar en casa. Además de su gran sabor, las lentejas aportan proteínas, hierro y fibra, lo que convierte a este plato en una opción nutritiva y completa para los días frescos.

A continuación, te contamos cómo preparar este delicioso plato paso a paso.

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Ingredientes

400 gramos de lentejas

150 gramos de chorizo (preferentemente de cerdo)

150 gramos de panceta

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 pimiento rojo

2 zanahorias

1 tomate maduro o 1 cucharada de tomate triturado

1,5 litros de caldo de carne o agua

Aceite vegetal

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce (opcional)

Preparación paso a paso

Antes de comenzar, se recomienda dejar las lentejas en remojo durante un par de horas, lo que ayuda a reducir el tiempo de cocción.

En una olla grande, calentar un chorro de aceite a fuego medio. Agregar la cebolla picada junto con los dientes de ajo triturados y saltear durante unos minutos hasta que estén dorados. Luego incorporar el pimiento rojo y las zanahorias cortadas en rodajas, y cocinar hasta que comiencen a ablandarse.

A continuación, sumar el chorizo y la panceta cortados en trozos. Sofreír hasta que las carnes se doren y suelten parte de su grasa, lo que dará más sabor al guiso.

Cuando todo esté bien integrado, añadir las lentejas escurridas, el tomate picado o triturado, la hoja de laurel y, si se desea, una pizca de pimentón dulce. Cubrir con el caldo de carne o agua y llevar a ebullición.

Una vez que hierva, bajar el fuego y dejar cocinar a fuego lento durante 30 a 40 minutos, o hasta que las lentejas estén tiernas. Remover de vez en cuando y ajustar la sal y la pimienta según el gusto.

Antes de servir, retirar la hoja de laurel. Este guiso se disfruta mejor bien caliente y puede acompañarse con pan crujiente, ideal para completar una comida reconfortante y llena de sabor.