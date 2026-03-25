La receta tradicional de empanadas de vigilia con atún

miércoles, 25 de marzo de 2026 · 10:26

Redacción El Diario de Carlos Paz

Las empanadas de vigilia son un clásico de la gastronomía argentina, especialmente durante la Semana Santa. Rellenas de atún, cebolla y aceitunas, son una opción deliciosa y fácil de preparar. Aprende cómo hacerlas en casa con esta receta paso a paso.

Ingredientes

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Para la masa:

500 g de harina 0000

100 g de manteca o margarina

1 cucharadita de sal

200 ml de agua tibia

Para el relleno:

2 latas de atún en aceite

2 cebollas grandes

2 huevos duros

50 g de aceitunas verdes (opcional)

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Paso a Paso

Preparación de la masa

En un bowl, coloca la harina y la sal.

Agrega la manteca derretida y mezcla.

Incorpora el agua tibia poco a poco y amasa hasta obtener una masa homogénea.

Deja reposar la masa cubierta durante 30 minutos.

Preparación del relleno

Pica finamente la cebolla y rehógala en una sartén con aceite de oliva hasta que esté transparente.

Agrega el atún escurrido y mezcla bien.

Incorpora el pimentón, la sal y la pimienta.

Retira del fuego y añade los huevos duros picados y las aceitunas cortadas en rodajas.

Armado y cocción

Estira la masa y corta discos de aproximadamente 10 cm de diámetro.

Coloca una cucharada de relleno en el centro de cada disco.

Humedece los bordes con agua y cierra las empanadas, haciendo un repulgue o presionando con un tenedor.

Precalienta el horno a 180°C y coloca las empanadas en una bandeja enharinada.

Hornea por 20 minutos o hasta que estén doradas.

Consejos y Variantes

Puedes hacerlas fritas en lugar de horneadas para un resultado más crujiente.

Si prefieres una versión más liviana, reemplaza la manteca por aceite en la masa.

Agrega pasas de uva o morrón picado para un toque de sabor extra.