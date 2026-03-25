Los signos del zodiaco que son expertos en detectar mentiras

A la hora de detectar los engaños hay algunas personas que suelen acertar siempre.

El refrán marca que “las mentiras tienen patas cortas” y hay personas que dan señales que en muchos casos no se pueden ignorar. Pero hay tres signos del zodiaco, justamente los tres que se clasifican como “de agua”, que son expertos en descubrir una mentira y te contamos cuáles son.

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Escorpio

Las personas de este signo tienen un olfato profesional para las mentiras. Las huelen a kilómetros de distancia. Si tan sólo observan un movimiento raro, moverán cielo, mar y tierra para saber toda la verdad. Mucho cuidado con querer engañarlos.

Piscis

Se trata de uno de los signos más creativos del zodiaco. Esto les da una habilidad que les permite tener todos los sentidos en alerta.

Su gran intuición, acompañada de su creatividad, los hace ser uno de los mejores detectives. Si siente que algo va mal, no dudará ni un sólo segundo en investigar qué es lo que está pasando. Eso sí, nunca confesará que tiene dudas.

Cáncer

Es el signo más empático, entonces no les cuesta sentir con facilidad si estás triste o feliz. Y, sobre todo, pueden detectar con claridad cuando les mienten.

Así como puede comprender sus emociones sin ningún problema, también puede sentir cuando le quieren mentir. Mucho cuidado con intentar ocultarle algo a las personas del cangrejo.