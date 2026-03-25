A qué edad se considera viejo a un gato

Las mascotas son una gran compañía para los seres humanos. Desde el momento que son adoptadas, los dueños deben tener en cuenta varios ítems para que su desarrollo sea correcto y no sufran ningún problema de salud. Con todo un mundo para explorar e interiorizarse, una de las grandes preguntas es sobre la edad de los gatos: ¿cuándo son considerados viejos?

Al presentar esta temática se deberán tener en cuenta varios factores. Uno de los principales es que el gato suele tener un periodo de juventud prolongado y esto se demuestra al jugar constantemente con los objetos que hay en una casa. Con una actividad frenética, los felinos expresan su estado de ánimo al estar en movimiento y dan sobradas muestras de gozar de buena salud.

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Según especialistas, los primeros seis meses de los gatos equivalen a 10 años de los humanos. Una vez que pasan ese límite de edad, los felinos empiezan a entrar en una transición para ser adultos: comienzan a ser más fuertes y, en muy pocos casos, dejan de ser juguetones, una característica que los distingue y los ayuda a liberar energías.

Los felinos de los 3 a los 6 años se convierten en adultos y comienzan así una parte de su vida donde la vejez empieza a acechar. A partir de los 7 hasta los 10 se deberán tener en cuenta varios estudios médicos para constatar su salud, en especial los dientes y colmillos.

Finalmente, a partir de los 11 años en adelante, el gato se puede considerar viejo. En este lapso, la mascota empieza a padecer algunas enfermedades relacionadas con la diabetes, como así también problemas en su pelaje, por lo que se recomienda, constantemente, utilizar su cepillo para renovar su pelo y así contribuir con el cuidado de su salud.

Uno de los consejos más importantes que se puede dar cuando un gato es considerado viejo es readaptar la casa donde vive, debido a que no tiene la misma ductilidad que en años anteriores y no podrá saltar como antes.

“Si bien los signos de envejecimiento de cada gato aparecerán de manera diferente, hay algunos procesos comunes que atraviesan todos ellos. Su olfato, gusto y audición se vuelven menos agudos, lo cual afecta su apetito. Este también puede verse afectado por problemas dentales, como deterioro de las piezas dentales y enfermedad de las encías, o bien pérdida de dientes. Una combinación de estos problemas puede provocar pérdida de peso”, indicó la página de Royal Canin para especificar un poco más sobre un tema que no está en agenda, pero que afecta a las mascotas.

Por último, este sitio manifestó que una de las consecuencias directas de la edad es su cambio radical en la conducta: “Los gatos adultos mayores pueden mostrar conductas alteradas, como retraimiento o hacer ruidos en momentos fuera de lo habitual (por ejemplo durante la noche). Es posible que duerman más, pero no tan profundamente, lo que puede interrumpir su rutina y provocar problemas de conducta”, culminó sobre estas mascotas que se convierten rápidamente en un integrante más de la familia.