Tarot del colibrí: la llave para abrir nuevas puertas está en uno mismo

Carta 1) Diez de bastos: peso. Carga. Agotamiento. Peligro de no alcanzar la meta.Exceso de responsabilidades.

Carta 2) Tres de espadas: dolor. Sufrimiento. Traición.

Carta 3) El diablo: vicios. Miedos. Obsesiones. Malos hábitos. Apegos tóxicos.

Mensaje final

La persona ha cometido muchos errores, tal vez ha sentido miedos, obsesiones, ha tenido vicios o comportamientos negativos y tóxicos que pueden haber dañado a otros. El tarot dice que se ha herido a personas que no merecían recibir esos maltratos porque justamente han sido buena gente, amorosas e inocentes, no obstante, fueron blanco de sus ataques y esa es la carga que esta persona tiene sobre sus espaldas, es el peso de lo que hizo que no aguanta más. Quizás hay remordimiento o culpa y ahora es este alguien el que está en sufrimiento. No tiene paz, y no sabe por dónde seguir, porque es tanta la carga que no puede ver el camino. Lo único que hay por el momento puede ser culpa, pero no hay cartas que indiquen alguna intención de cambiar o de reparar. La culpa por si sola no ayuda a nadie, al contrario, perjudica a quien la experimenta, si no hay perdón y reparación no tiene ningún sentido. Pero si podría convertirse en el primer momento de un proceso que lleve a un verdadero arrepentimiento, a un pedido de perdón y a formas concretas de reparación de lo que se hizo mal. El camino para sanarse y sanar es el perdón y el amor demostrados con palabras y hechos concretos. Si la persona de verdad quiere volver a tener paz tendría que cambiar radicalmente su forma de ser y estar en el mundo. No es fácil cambiar, no es fácil dejar atrás las maneras habituales de comportarse, por más dañinas que sean, pero no hay otra opción. O la persona se libera de esas ataduras tóxicas o permanecerá esclava de las mismas y sin poder recuperar el equilibrio y la armonía en su vida. La llave para abrir una puerta o la otra, la tiene solo la persona en cuestión.

