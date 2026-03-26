Tarot del colibrí: aprender a esperar para ver los frutos del esfuerzo

Carta 1) Paje de espadas: mente ágil. Curiosidad. Energía joven. Inteligencia.

Carta 2) Siete de oros: abundancia proveniente del propio trabajo. Cuidado. Capacidad de espera. Paciencia. Proceso.

Carta 3) Dos de bastos: decisión. Planificar. Contemplar objetivos futuros.

Mensaje final

Las cartas hablan de alguien con una energía juvenil, ya sea por su edad, o porque aunque puede ser mayor, tiene ese tipo de energía. Es una persona muy inteligente, racional, con mucha curiosidad y ganas de aprender, con una mente ágil y rápida. El tema es que puede ser también alguien al que le cuesta tener paciencia, con cierta impulsividad y que quiere ver rápidamente los frutos de sus ideas o proyectos. El tarot dice que todo en la vida conlleva un proceso, la madre debe esperar nueve meses para ver a su hijo/a, una semilla para convertirse en planta necesita también de tiempo, paciencia y cuidado. Tiempo al tiempo. Hay que aprender a esperar y no frustrarse si las cosas no se dan rápido, aunque también es cierto que mientras se espera se pueden revisar los planes en detalle porque también es posible que haya que corregir el rumbo o exista algo que no está permitiendo el avance. El tarot aconseja planificar a largo o mediano plazo para pensar bien las cosas y evitar la ansiedad de lo inmediato. Tal vez aquello que se anhela se encuentre aún a cierta distancia, por eso es importante tener clara la meta y planificar como llegar a ella tomando decisiones basadas en una cuidadosa reflexión, y principalmente teniendo en cuenta el factor tiempo. La naturaleza nos enseña que todo es un proceso, que como tal sucede en el tiempo. Paso a paso."No por mucho madrugar amanece más temprano" dice el refrán.

