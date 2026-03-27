Cómo hacer compota de manzana

La compota de manzana es un postre saludable, fácil de preparar y perfecto para acompañar desayunos, postres o disfrutar sola. Es una excelente opción para niños y adultos, ya que es natural y sin conservantes.

Ingredientes

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4 manzanas (rojas o verdes, según tu preferencia)

250 ml de agua

50 g de azúcar (opcional, según el dulzor de las manzanas)

1 cucharadita de jugo de limón

1 rama de canela o 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Paso a Paso

1. Preparar las manzanas

Lava, pela y corta las manzanas en cubos medianos, retirando el corazón y las semillas.

Coloca los trozos en una olla y agrega el jugo de limón para evitar que se oxiden.

2. Cocinar la compota

Añade el agua, el azúcar (si decides usarlo) y la canela a la olla.

Cocina a fuego medio durante 15-20 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que las manzanas estén tiernas.

Si deseas una textura más suave, tritura la mezcla con un tenedor o una batidora hasta obtener la consistencia deseada.

3. Servir y conservar

Agrega la esencia de vainilla (opcional) y mezcla bien.

Deja enfriar y guárdala en un frasco hermético en la heladera por hasta 5 días.

Consejos

Si prefieres una compota sin azúcar, elige manzanas dulces como las Fuji o Gala.

Puedes añadir un toque de miel o edulcorante natural para endulzar sin azúcar refinada.

Para una versión aún más aromática, prueba agregar clavo de olor o jengibre rallado.