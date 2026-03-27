Pollo al verdeo: una receta casera, cremosa y llena de sabor

Pollo al verdeo: una receta casera, cremosa y llena de saborUn plato casero y fácil de preparar, con pollo dorado y una cremosa salsa de cebolla de verdeo.
El pollo al verdeo es uno de esos platos clásicos de la cocina casera que nunca falla. Combina trozos de pollo dorados con una salsa cremosa preparada con cebolla de verdeo, ajo y crema de leche, logrando un sabor suave pero muy sabroso. Es una preparación sencilla, ideal para un almuerzo familiar o una cena reconfortante.
A continuación, la receta paso a paso para prepararlo en casa.
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 cebollas de verdeo picadas en rodajas finas
- 2 dientes de ajo picados
- 1 taza de caldo de pollo
- 1/2 taza de crema de leche
- 1 cucharada de harina de trigo
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado para decorar
Preparación
1. Preparar el pollo
Lavar y secar las pechugas de pollo. Luego cortarlas en trozos de tamaño uniforme para que se cocinen de manera pareja.
Condimentar con sal, pimienta y pimentón para darles más sabor.
2. Dorar el pollo
En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio-alto.
Agregar los trozos de pollo y cocinarlos hasta que estén bien dorados de ambos lados. Una vez listos, retirarlos de la sartén y reservar.
3. Preparar la base de la salsa
En la misma sartén, agregar un poco más de aceite si es necesario.
Incorporar las cebollas de verdeo picadas y el ajo. Cocinar a fuego medio durante 3 o 4 minutos, hasta que estén tiernos y fragantes.
4. Espesar la salsa
Espolvorear la harina sobre el verdeo y mezclar bien.
Agregar el caldo de pollo y la crema de leche, revolviendo constantemente hasta que la salsa comience a espesar.
5. Cocinar a fuego lento
Volver a colocar el pollo dorado en la sartén, sumergiéndolo en la salsa.
Reducir el fuego y cocinar durante 10 a 15 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa tenga una textura cremosa.
Revolver de vez en cuando para que los sabores se integren bien.
6. Servir
Servir el pollo bien caliente y espolvorear con perejil fresco picado.
Este plato queda perfecto acompañado con arroz blanco, puré de papas o una ensalada fresca.