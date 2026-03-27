Tarot del colibrí: llegará el ansiado equilibrio

Carta 1) Caballero de bastos: pasión. Acción. Entusiasmo. Impulsividad. Cambios rápidos.

Carta 2) Dos de oros: dualidad. Decisión. Búsqueda de equilibrio.

Carta 3) Siete de oros: abundancia. Bienestar bien ganado. Paz. Armonía.

Mensaje final

El tarot habla de una persona segura de sí misma, práctica, con mucha energía y pasión que en ocasiones le cuesta controlar. Tal vez en este momento esté buscando equilibrio y estabilidad pero aún se encuentra en una dualidad y se le dificulta encontrar el eje, ese centro que le permitirá equilibrarse. Quizás tenga dudas o deba decidir entre dos caminos y no sepa cuál de ellos tomar, pero dice el tarot que pronto lo hará y logrará esa estabilidad que estaba buscando. Viene por fin el equilibrio y la abundancia a su vida. Tendrá armonía y podrá disfrutar de lo conseguido en paz consigo misma, con los otros y con el mundo que la rodea. Sus necesidades materiales estarán plenamente cubiertas y también las emocionales. Se aproxima una etapa muy positiva para la persona donde verá los frutos de su trabajo, no obstante, aún tendrá un tiempo por delante para ejercitar la paciencia y evaluar si el camino es el mejor para su progreso. A no desesperar y a confiar en el proceso. Todo saldrá muy bien!!

