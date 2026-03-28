Humita en olla: la receta tradicional que conquista con choclo y zapallo

La humita en olla se convierte en una de las grandes protagonistas de la mesa argentina. Esta preparación, que combina la dulzura natural del choclo con la cremosidad del zapallo, no es solo una receta: es un verdadero ritual de cocina que invita a cocinar con paciencia y disfrutar de sabores bien tradicionales.

Además de ser deliciosa, la humita tiene otra ventaja: es un plato rendidor, relativamente económico y con una preparación sencilla. Con pocos ingredientes y siguiendo algunos pasos clave, se logra una preparación cremosa, sabrosa y perfecta para compartir en familia.

Ingredientes para hacer humita en olla (4 a 6 porciones)

Para lograr el equilibrio ideal de sabor y textura, vas a necesitar:

12 choclos frescos (preferentemente amarillos y dulces)

500 g de zapallo anco o criollo, pelado y rallado

2 cebollas medianas finamente picadas

1 pimiento rojo cortado en cubos pequeños

200 g de queso cremoso o queso sardo (según el gusto)

Condimentos:

Sal

Pimienta

Pimentón dulce

Una pizca de comino

Opcional:

Un puñado de albahaca fresca picada

Paso a paso para preparar humita casera

1. Rallar el choclo

El primer paso es clave. Rallá los granos de choclo de manera manual para aprovechar la leche natural del cereal, que será la responsable de la textura cremosa de la humita. Reservá la mezcla.

2. Preparar el sofrito

En una olla grande, colocá un poco de aceite o grasa de pella y rehogá la cebolla junto con el pimiento rojo. Cociná a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y fragante.

3. Incorporar el zapallo y el choclo

Agregá el zapallo rallado y el choclo reservado. Mezclá bien y cociná a fuego bajo. Si notás que la preparación está demasiado espesa o seca, podés sumar un pequeño chorrito de leche tibia.

4. Condimentar

Sumá sal, pimienta, pimentón dulce y una pizca de comino. Este último debe usarse con moderación para que no tape el sabor dulce y natural del choclo.

5. Cocinar lentamente

Dejá cocinar la humita a fuego bajo durante unos 40 a 50 minutos. Es importante revolver con frecuencia con una cuchara de madera para evitar que se pegue en el fondo de la olla.

6. El toque final

Cinco minutos antes de apagar el fuego, agregá el queso cortado en cubos y la albahaca fresca picada. Tapá la olla y dejá reposar unos minutos para que el queso se funda completamente dentro de la preparación.

El tip del experto para realzar la humita

Muchos cocineros recomiendan terminar el plato con una “fritita” por encima. Se trata de una mezcla sencilla de aceite, pimentón y cebolla de verdeo apenas salteada, que se agrega justo antes de servir. Este toque final aporta aroma, color y un sabor extra que eleva la receta tradicional.