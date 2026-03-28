Los signos del zodiaco que se destacan por caer en la depresión

El horóscopo siempre nos da más características de las personas según su signo. Estas personas son súper melancólicas y aunque se esfuercen, les cuesta mucho ver el lado positivo las cosas. Si bien este suele ser un estado pasajero, resulta difícil salir de el.

Ellos tienden a ver lo malo con mayor frecuencia y quedan atrapados en ese torbellino de problemas y dificultades. Los nacidos bajo estos signos nutren y alimentan su depresión con más negatividad y depresión.

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Estos son los signos más depresivos del zodíaco.

Cáncer

Viven con mucha nostalgia del pasado, nunca olvidan lo que viven y siempre quieren volver a tiempos anteriores.

Generalmente esta nostalgia los abruma y se dejan sobrepasar por los estados de ánimo sombríos y angustiosos.

Les suele preocupar el futuro y lo que puede salir mal en él. Necesitan sentirse apoyados y acompañados.

Capricornio

Ellos le tienen miedo al futuro y como pueda salir todo. También son melancólicos, y una pequeña mala experiencia con algo de su vida los puede llevar a caer en un fuerte pozo depresivo.

Son solitarios por naturaleza, lo que hace que tampoco tengan una manera muy social de avanzar o de aprender ante los malos momentos.

Escorpio

Son pesimistas por naturaleza, nunca ven el futuro de manera positiva ya que los pensamientos negativos invaden su cabeza rápidamente.

Cuando algo no sale como ellos lo planean se vienen abajo, y cuando caen en un cuadro de negatividad les cuesta mucho salir.

Esto es especialmente negativo porque ellos suelen frustrarse fácil y mucho.