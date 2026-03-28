Los signos del zodiaco que se destacan por su egoismo

Dentro de la astrología hay personas que por medio del signo Solar o el Ascendente se puede saber cuáles son los signos más egoístas, los que piensan en sí mismos y no en los demás. Algunos por una cuestión de capricho, otros por supervivencia o necesidad, pero hay determinados rasgos zodiacales que hacen que una persona tienda al egoísmo.

Tauro

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Este signo acumula bienes, su esencia es material. No son personas que entreguen todo por alguien o alguna causa, prefieren invertir en ellas mismas. Son personas ordenadas con la administración de lo suyo, y piensan muchas veces antes de dar, regalar o gastar. Piensa primero en el bienestar propio antes que en el de los demás.

Leo

Los nativos de este signo por lo general piensan solo en sí mismos. Todo lo que hacen es función de recibir elogios, reconocimientos o aplausos. Primero necesita ser el centro de atención, luego compartirá momentos, tiempo, dinero u otros bienes materiales, con sus “elegidos”. Siempre quieren sacar provecho de todo tipo de situación.

Virgo

Los nacidos bajo este signo de tierra, viven en búsqueda de la "perfección". Creen que siempre tienen la razón y que no tienen margen de error alguno. Los virginianos tienden a ignorar las necesidades de las personas de su entorno. Ellos muchas veces piensan que necesitan sobresalir sobre los demás para que todos vean lo importante que son la sociedad.