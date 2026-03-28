Tarot del colibrí: todas sus metas se verán realizadas

Carta 1) Dos de oros: dualidad. Dudas. Necesidad de equilibrio. Malabares

Carta 2) Sota de bastos: inicios. Pasión. Aventura. Creatividad. Noticias. Curiosidad

Carta 3) El sol: claridad. Luz. Calidez. Amor. Alegría. Felicidad. Plenitud

Mensaje final

El sol ya lo dice todo. La mejor carta del tarot! Simboliza alegría, felicidad, amor, abundancia, claridad. El sol es todo lo bueno y positivo que puede llegar a la vida. Se puede decir algo de las otras cartas que acompañan, pero si está el sol no hay mucho que decir porque su significación es extremadamente buena. La persona está en la iniciación de algo: estudio, proyecto, negocio, una relación, etc, y aunque tiene dudas, ambigüedad, desequilibrio, tiene que tomar una decisión y lo hará a pesar de todo, con mucha energía, creatividad, pasión, curiosidad y ganas de aprender, siempre con el objetivo de encontrar estabilidad, armonía y felicidad. Por supuesto que lo conseguirá con creces. Lo que le viene a esta persona no puede ser mejor, el Sol. Todas sus metas se verán realizadas. Felicitaciones!!

