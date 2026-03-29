Bondiola de cerdo braseada: una receta tierna, jugosa y llena de sabor

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Bondiola de cerdo braseada: una receta tierna, jugosa y llena de saborEs un plato clásico, con carne tierna y mucho sabor, ideal para una comida especial.
La bondiola de cerdo braseada es una preparación tradicional que nunca falla en la mesa. Su cocción lenta permite que la carne quede extremadamente tierna, jugosa y llena de sabor. Aunque requiere algo de tiempo, el resultado vale la pena y es ideal para una comida especial o para sorprender a invitados con un plato sabroso y reconfortante.
Ingredientes
- 1 bondiola de cerdo de aproximadamente 1 kg
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cebolla grande cortada en rodajas
- 3 dientes de ajo picados
- 1 zanahoria pelada y cortada en rodajas
- 1 pimiento rojo cortado en tiras
- 1 taza de vino tinto
- 2 tazas de caldo de carne
- Sal y pimienta a gusto
- Hierbas frescas: tomillo, romero y laurel
Preparación
Precalentar el horno a 180 °C.
En una olla grande apta para horno, calentar el aceite a fuego medio-alto.
Colocar la bondiola y sellarla por todos sus lados hasta que quede bien dorada. Retirar la carne y reservar.
En la misma olla agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento rojo. Cocinar durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse y desprendan su aroma.
Incorporar el vino tinto y dejar que hierva unos minutos para que reduzca aproximadamente a la mitad, concentrando el sabor.
Volver a colocar la bondiola en la olla y agregar el caldo de carne.
Sumar las hierbas frescas y condimentar con sal y pimienta a gusto.
Tapar la olla y llevar al horno durante alrededor de 2 horas, hasta que la carne esté muy tierna y se pueda desmenuzar fácilmente con un tenedor.
Cómo servirla
Una vez lista, la bondiola braseada puede servirse con su propio jugo de cocción y acompañarse con puré de papas, arroz blanco, papas al horno o una ensalada fresca. También queda excelente desmenuzada en sándwiches o tacos.
Es un plato sencillo pero lleno de sabor, perfecto para una comida casera abundante que seguro conquistará a todos en la mesa.