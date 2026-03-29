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Bondiola de cerdo braseada: una receta tierna, jugosa y llena de sabor

Es un plato clásico, con carne tierna y mucho sabor, ideal para una comida especial.
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Vida saludable
domingo, 29 de marzo de 2026 · 10:16

La bondiola de cerdo braseada es una preparación tradicional que nunca falla en la mesa. Su cocción lenta permite que la carne quede extremadamente tierna, jugosa y llena de sabor. Aunque requiere algo de tiempo, el resultado vale la pena y es ideal para una comida especial o para sorprender a invitados con un plato sabroso y reconfortante.

Ingredientes

  • 1 bondiola de cerdo de aproximadamente 1 kg
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cebolla grande cortada en rodajas
  • 3 dientes de ajo picados
  • 1 zanahoria pelada y cortada en rodajas
  • 1 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 taza de vino tinto
  • 2 tazas de caldo de carne
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hierbas frescas: tomillo, romero y laurel

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C.

En una olla grande apta para horno, calentar el aceite a fuego medio-alto.

Colocar la bondiola y sellarla por todos sus lados hasta que quede bien dorada. Retirar la carne y reservar.

En la misma olla agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento rojo. Cocinar durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse y desprendan su aroma.

Incorporar el vino tinto y dejar que hierva unos minutos para que reduzca aproximadamente a la mitad, concentrando el sabor.

Volver a colocar la bondiola en la olla y agregar el caldo de carne.

Sumar las hierbas frescas y condimentar con sal y pimienta a gusto.

Tapar la olla y llevar al horno durante alrededor de 2 horas, hasta que la carne esté muy tierna y se pueda desmenuzar fácilmente con un tenedor.

Cómo servirla

Una vez lista, la bondiola braseada puede servirse con su propio jugo de cocción y acompañarse con puré de papas, arroz blanco, papas al horno o una ensalada fresca. También queda excelente desmenuzada en sándwiches o tacos.

Es un plato sencillo pero lleno de sabor, perfecto para una comida casera abundante que seguro conquistará a todos en la mesa.

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