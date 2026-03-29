astrologia
Horóscopo del domingo 29 de marzo de 2026: descanso y equilibrio emocional
El domingo invita a bajar el ritmo, reflexionar y recuperar energías. Es una jornada ideal para disfrutar de la tranquilidad, compartir con seres queridos y prepararte con calma para la semana que comienza.
ARIES
Necesidad de tranquilidad y momentos de pausa.
TAURO
Disfrutá de la calma y los pequeños placeres.
GÉMINIS
Conversaciones sinceras que aclaran sentimientos.
CÁNCER
Buscá espacios de contención y descanso.
LEO
Equilibrio entre vida social y descanso.
VIRGO
Tiempo para ordenar ideas y proyectos.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Introspección que trae claridad emocional.
SAGITARIO
Desconectar te ayudará a recargar energías.
CAPRICORNIO
Soltá el control por un momento.
ACUARIO
Reflexión sobre objetivos personales.
PISCIS
Sensibilidad elevada y conexión interior.