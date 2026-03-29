Horóscopo del domingo 29 de marzo de 2026: descanso y equilibrio emocional

domingo, 29 de marzo de 2026 · 09:45

Redacción El Diario de Carlos Paz

El domingo invita a bajar el ritmo, reflexionar y recuperar energías. Es una jornada ideal para disfrutar de la tranquilidad, compartir con seres queridos y prepararte con calma para la semana que comienza.

ARIES

Necesidad de tranquilidad y momentos de pausa.

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TAURO

Disfrutá de la calma y los pequeños placeres.

GÉMINIS

Conversaciones sinceras que aclaran sentimientos.

CÁNCER

Buscá espacios de contención y descanso.

LEO

Equilibrio entre vida social y descanso.

VIRGO

Tiempo para ordenar ideas y proyectos.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Introspección que trae claridad emocional.

SAGITARIO

Desconectar te ayudará a recargar energías.

CAPRICORNIO

Soltá el control por un momento.

ACUARIO

Reflexión sobre objetivos personales.

PISCIS

Sensibilidad elevada y conexión interior.