Por qué a los gatos les gusta revolcarse en la tierra: lo que dice la ciencia

El curioso comportamiento de los gatos al revolcarse en la tierra ha sido motivo de distintas investigaciones a lo largo de los años, y hasta el momento no existe una explicación única y definitiva. Sin embargo, especialistas en comportamiento felino han planteado varias hipótesis que ayudan a comprender este hábito tan llamativo.

Una de las teorías más aceptadas sostiene que los gatos se revuelcan en la tierra para eliminar olores que hayan adquirido durante sus recorridos por el exterior. Al frotar su cuerpo contra el suelo, pueden neutralizar aromas extraños que podrían delatarlos frente a posibles presas o frente a otros animales, algo que forma parte de su instinto natural de cazadores.

Otra explicación apunta a una cuestión territorial. Al revolcarse, los gatos impregnan su cuerpo con los olores del ambiente y, a su vez, dejan su propio aroma en el lugar. De esta manera, estarían reforzando su identidad olfativa y marcando el espacio como parte de su territorio frente a otros felinos.

También se cree que este comportamiento puede tener una función relacionada con el bienestar físico. La tierra fresca puede ayudar a los gatos a regular su temperatura corporal en días calurosos, mientras que el contacto con el suelo podría contribuir a aliviar picazones o molestias provocadas por parásitos externos, como pulgas o garrapatas.

Además, muchos especialistas señalan que revolcarse simplemente puede ser una forma de placer o de juego. Los gatos son animales curiosos y sensibles a distintas texturas y olores, por lo que la tierra puede resultarles estimulante y agradable, especialmente si se encuentra suelta o tibia por el sol.

Aunque la ciencia aún no ha determinado una causa única, lo cierto es que este comportamiento forma parte de la naturaleza felina y, en la mayoría de los casos, es completamente normal. Observar a un gato revolcarse en la tierra suele ser solo una muestra más de sus instintos, su curiosidad y su forma particular de interactuar con el entorno.