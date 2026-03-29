Tarot del colibrí: es necesario iniciar un proceso de búsqueda interior
Carta 1) El juicio: redención. Renacimiento. Autoevaluación. Perdón. Misión
Carta 2) El ermitaño: búsqueda interior. Aislamiento voluntario. Introspección. Autoconocimiento. Encontrar claridad
Carta 3) Reina de espadas: poder. Límites claros. Verdad. Honestidad. Firmeza. Autodefensa
Mensaje final
Las cartas dicen que para tomar decisiones y acciones determinadas y claras sobre la realidad, primero hay que hacer un proceso de autoconocimiento, de búsqueda interior, un proceso introspectivo y reflexivo que lleve a la toma de conciencia de quién se es, qué se desea ser y hacer en la vida. Se necesita revisar el pasado que nos ha hecho ser en el presente las personas que somos. Pero ocurre que la mayor parte del tiempo de la vida transcurre sin demasiada claridad sobre estas cosas, apenas sobrevivimos en medio de la vorágine de las situaciones cotidianas que se deben resolver. Pasamos al lado de las maravillas, por ejemplo de la naturaleza, sin notarlas. Sin reparar en ellas. No hay tiempo. Los problemas muchas veces nos superan y hasta nos deprimen, y no nos queda tiempo para pensar si somos y hacemos aquello que nos haría felices y haría felices a otros, lo que probablemente tenga que ver con nuestra misión. ¿Por qué y para qué llegamos a este mundo? ¿Por pura casualidad biológica o vinimos por algo más profundo y trascendental? El hacerse estas preguntas buscando respuestas en nuestro interior trae claridad, y nos ubica en el presente de otra manera. Conocer los seres únicos que somos nos empodera, nos da seguridad y nos permite caminar con verdad siendo fieles a nosotros mismos y a aquello que vinimos a hacer, que siempre significará una vida llena de sentido, porque solo nosotros y nadie más que nosotros, puede llevar adelante esa misión para hacer del mundo un lugar mejor.