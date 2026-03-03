Fondue de queso: simple, rendidora y deliciosa

La fondue de queso es un clásico de la cocina alpina que nació en Suiza y se convirtió en una tradición ideal para compartir en reuniones y ocasiones especiales. Su textura cremosa y su sabor intenso la transforman en una propuesta perfecta para disfrutar con pan crocante, vegetales frescos o embutidos.

A continuación, el paso a paso para prepararla en casa.

Noticias Relacionadas El regreso a lo simple: bifes con cebolla para disfrutar en casa

Ingredientes

200 g de queso Gruyère

200 g de queso Emmental

1 diente de ajo

250 ml de vino blanco seco

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharada de maicena

2 cucharadas de kirsch (licor de cereza, opcional)

Pimienta negra y nuez moscada al gusto

Pan en cubos y vegetales para acompañar

Preparación paso a paso

1. Preparar la olla

Frota el interior de la olla para fondue con un diente de ajo partido al medio. Este paso aporta un aroma sutil que realza el sabor del queso.

2. Fundir el queso

Calienta el vino blanco junto con el jugo de limón a fuego medio, sin que llegue a hervir. Incorpora los quesos rallados de a poco, removiendo constantemente con cuchara de madera hasta que se fundan por completo y la mezcla quede suave.

3. Espesar la mezcla

Disuelve la maicena en el kirsch y agrégala a la preparación. Cocina unos minutos más, sin dejar de revolver, hasta lograr una textura homogénea y cremosa.

4. Condimentar

Añade pimienta negra y una pizca de nuez moscada. Mezcla bien para integrar los sabores.

5. Servir

Coloca la olla sobre un calentador de mesa para mantener la temperatura. Sirve con pan en cubos, vegetales como brócoli o champiñones, y embutidos a gusto.

Consejos útiles

Utiliza quesos de buena calidad para obtener mejor sabor y una textura más sedosa.

Si la fondue queda muy espesa, agrega un poco más de vino blanco caliente.

Remueve en forma de “ocho” para evitar que el queso se pegue o se corte.

Seca bien el pan antes de servirlo: la miga firme absorbe mejor el queso sin desarmarse.

Una receta simple, rendidora y perfecta para disfrutar sin apuros alrededor de la mesa.