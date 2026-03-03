Tarot del colibrí: la justicia se ha demorado, pero por fin está llegando

Carta 1) Dos de copas: unión. Encuentro. Comunión. Amor como elección y acción.

Carta 2) La justicia: ley. Orden. Equidad. Verdad. Honestidad.

Carta 3) Caballero de pentáculos: lento pero seguro. El Caballero de oros se demora pero es el que no fallará en su meta. Meticulosidad. Perfeccionismo.

Mensaje final

La justicia se ha demorado pero por fin ha llegado o está llegando. Es justicia divina que viene a traer verdad, orden y equidad con alguien que claramente no merecía lo que le ha tocado pasar, por eso ahora la balanza se equilibra y la persona recibe lo que por justicia le corresponde. Las cartas parecen indicar que lo sucedido tiene que ver con el amor, y fundamentalmente con un amor de pareja que llega con toda la fuerza de un amor verdadero y bendecido, el amor de dos personas que se unen, celebran y se eligen. Cada vez que dos que se aman se encuentran, la luz de ese encuentro hace el mundo un poco mejor porque se irradia a su alrededor. El amor verdadero siempre ilumina la vida. Felicitaciones!!