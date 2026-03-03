Tortilla de acelga: saludable, rápida y deliciosa

Si buscas una comida rápida, saludable y llena de sabor, la tortilla de acelga es la opción perfecta. Fácil de preparar y muy nutritiva, este plato combina los beneficios de los vegetales con la proteína de los huevos, convirtiéndose en una excelente alternativa para almuerzos, cenas o incluso snacks energéticos.

Ingredientes

1 manojo de acelgas frescas

4 huevos grandes

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Opcional: queso rallado para un toque extra

Preparación

1. Preparar las acelgas

Lava bien las hojas y corta los tallos en trozos pequeños.

Saltea las acelgas en 1 cucharada de aceite durante 5-7 minutos hasta que estén tiernas. Reserva.

2. Saltear la cebolla y el ajo

Pica finamente la cebolla y los dientes de ajo.

En la sartén, con otra cucharada de aceite, saltea hasta que estén dorados y fragantes.

3. Mezclar y cocinar la tortilla

Bate los huevos con sal y pimienta.

Agrega las acelgas y la mezcla de cebolla y ajo. Mezcla bien.

Cocina en sartén a fuego medio 5-7 minutos por cada lado hasta que esté dorada y cocida por dentro.

Consejos

Sartén adecuada: No muy grande ni pequeña para que la tortilla quede del grosor ideal.

Fuego medio: Evita que se queme por fuera y quede cruda por dentro.

Volteo seguro: Usa un plato grande para dar vuelta la tortilla sin que se rompa.