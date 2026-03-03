Tortilla de acelga: saludable, rápida y deliciosa

cocina
Tortilla de acelga: saludable, rápida y deliciosaUna tortilla fácil, nutritiva y llena de sabor, ideal para sumar más verduras a tu dieta.
Si buscas una comida rápida, saludable y llena de sabor, la tortilla de acelga es la opción perfecta. Fácil de preparar y muy nutritiva, este plato combina los beneficios de los vegetales con la proteína de los huevos, convirtiéndose en una excelente alternativa para almuerzos, cenas o incluso snacks energéticos.
Ingredientes
- 1 manojo de acelgas frescas
- 4 huevos grandes
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Opcional: queso rallado para un toque extra
Preparación
1. Preparar las acelgas
Lava bien las hojas y corta los tallos en trozos pequeños.
Saltea las acelgas en 1 cucharada de aceite durante 5-7 minutos hasta que estén tiernas. Reserva.
2. Saltear la cebolla y el ajo
Pica finamente la cebolla y los dientes de ajo.
En la sartén, con otra cucharada de aceite, saltea hasta que estén dorados y fragantes.
3. Mezclar y cocinar la tortilla
Bate los huevos con sal y pimienta.
Agrega las acelgas y la mezcla de cebolla y ajo. Mezcla bien.
Cocina en sartén a fuego medio 5-7 minutos por cada lado hasta que esté dorada y cocida por dentro.
Consejos
Sartén adecuada: No muy grande ni pequeña para que la tortilla quede del grosor ideal.
Fuego medio: Evita que se queme por fuera y quede cruda por dentro.
Volteo seguro: Usa un plato grande para dar vuelta la tortilla sin que se rompa.