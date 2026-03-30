Berenjenas rellenas: receta fácil y saludable

Las berenjenas rellenas son una opción deliciosa y saludable para cualquier comida. Esta receta es versátil y puede adaptarse a tus gustos y preferencias, convirtiéndose en un plato principal o en un acompañamiento perfecto.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Pastelitos de membrillo: la receta tradicional para disfrutar con mate

2 berenjenas grandes

300 gramos de carne picada (puede ser de res, pollo o pavo)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

2 tomates maduros

100 gramos de queso rallado (puede ser mozzarella, parmesano, o el de tu preferencia)

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco para decorar

Preparación

Paso 1: Preparar las Berenjenas

Cortar las berenjenas: Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo.

Vaciar las berenjenas: Con la ayuda de una cuchara, saca la pulpa de las berenjenas, dejando aproximadamente un centímetro de borde. Reserva la pulpa.

Pre-cocinar las berenjenas: Coloca las mitades de berenjena en una bandeja para horno, rocíalas con un poco de aceite de oliva y hornéalas a 180°C (350°F) durante unos 15 minutos o hasta que estén tiernas.

Paso 2: Preparar el Relleno

Picar los ingredientes: Pica finamente la cebolla, el ajo, el pimiento rojo y la pulpa de las berenjenas que reservaste.

Cocinar la carne: En una sartén grande, calienta un poco de aceite de oliva y añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén dorados.

Añadir el pimiento y la pulpa: Agrega el pimiento rojo y la pulpa de las berenjenas picadas. Cocina por unos minutos hasta que estén tiernos.

Incorporar la carne: Añade la carne picada a la sartén, sazona con sal y pimienta, y cocina hasta que la carne esté dorada.

Agregar los tomates: Pica los tomates y añádelos a la mezcla. Cocina a fuego medio hasta que los tomates se deshagan y la mezcla esté bien integrada.

Paso 3: Rellenar y Hornear

Rellenar las berenjenas: Saca las berenjenas del horno y rellénalas con la mezcla de carne y vegetales.

Añadir el queso: Espolvorea queso rallado por encima de cada berenjena rellena.

Hornear nuevamente: Vuelve a colocar las berenjenas en el horno y hornea durante 15-20 minutos o hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Paso 4: Servir

Decorar y servir: Saca las berenjenas del horno, decóralas con un poco de perejil fresco picado y sírvelas calientes.

Consejos y Trucos

Opción vegetariana: Si prefieres una versión vegetariana, puedes sustituir la carne picada por una mezcla de quinoa, arroz, o lentejas.

Variedad de quesos: Experimenta con diferentes tipos de queso para encontrar el que más te guste. El queso feta o el queso de cabra también son excelentes opciones.

Preparación anticipada: Puedes preparar el relleno con antelación y rellenar las berenjenas justo antes de hornearlas, lo que te ahorrará tiempo en la cocina.