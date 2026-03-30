Cómo hacer mermelada casera: una receta fácil, natural y más saludable

La mermelada es una de las conservas de frutas más populares en las cocinas de todo el mundo. Su sabor dulce y su textura suave la convierten en un acompañamiento ideal para tostadas, panes, galletas, yogures o incluso para rellenos de tortas y postres. Sin embargo, muchas de las versiones industriales que se encuentran en los supermercados contienen altas cantidades de azúcar, conservantes y aditivos que no siempre resultan beneficiosos para la salud.

Por eso, preparar mermelada casera es una excelente alternativa. Además de ser más natural, permite elegir frutas frescas de temporada y regular la cantidad de azúcar según el gusto o las necesidades de cada persona. El resultado es una preparación deliciosa, económica y muy fácil de hacer.

Ingredientes para una mermelada casera

Para preparar una mermelada básica necesitarás:

1 kilo de frutas a elección (frutillas, frambuesas, moras, duraznos, ciruelas, manzanas o una mezcla de varias)

500 gramos de azúcar

El jugo de un limón

Una pizca de sal

Si preferís una versión más natural, también podés reemplazar el azúcar por miel, azúcar mascabo o algún sirope natural, ajustando la cantidad según el dulzor deseado.

Paso a paso para prepararla

El primer paso consiste en lavar bien las frutas y retirar hojas, semillas o partes dañadas. Luego se deben cortar en trozos pequeños para facilitar la cocción y liberar mejor su jugo.

Colocá las frutas en una olla amplia y agregá el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. El limón cumple una función importante: además de aportar sabor, ayuda a conservar la preparación y favorece que la mermelada tome una textura más espesa.

Cociná la mezcla a fuego medio o bajo durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Es importante revolver de vez en cuando para evitar que la preparación se pegue al fondo de la olla. Con el paso de los minutos, la fruta comenzará a deshacerse y el líquido se irá reduciendo hasta lograr una consistencia más densa.

Cuando la mezcla esté bien cocida, podés decidir la textura final. Si te gusta una mermelada suave y homogénea, podés triturarla con una licuadora o mixer. En cambio, si preferís una preparación más rústica, con trozos de fruta, simplemente dejala tal como está.

Cómo conservar la mermelada

Una vez lista, volcá la mermelada caliente en frascos previamente esterilizados. Para esterilizarlos, podés hervirlos durante unos minutos en agua caliente o colocarlos en el horno a baja temperatura.

Dejá que los frascos se enfríen antes de taparlos y guardalos en un lugar fresco y seco. Si están bien cerrados, pueden conservarse durante varias semanas. Una vez abiertos, es recomendable mantenerlos en la heladera.

Preparar mermelada casera no solo permite disfrutar de un sabor más auténtico y natural, sino que también es una excelente forma de aprovechar frutas maduras o de temporada. Además, es una receta versátil que se puede adaptar con especias, como canela o vainilla, o combinando distintas frutas para crear sabores únicos.

Así, con pocos ingredientes y un poco de tiempo, es posible obtener una conserva deliciosa que realza cualquier desayuno o merienda.