Pastelitos de membrillo: la receta tradicional para disfrutar con mate

Una receta clásica y fácil de preparar, con un dulce crocante por fuera y un relleno irresistible.
lunes, 30 de marzo de 2026 · 20:03

Los pastelitos de membrillo forman parte de las recetas dulces más tradicionales de la cocina argentina. Su textura crujiente por fuera y el relleno suave y dulce por dentro los convierten en una verdadera tentación que conquista paladares a lo largo y ancho del país. Este clásico de las meriendas suele disfrutarse acompañado de unos buenos mates, aunque también es perfecto como postre o para compartir en reuniones familiares.

Lo mejor de esta preparación es que es muy sencilla y no requiere muchos ingredientes. Con pocos pasos y productos que se consiguen fácilmente, es posible lograr unos pastelitos caseros dorados, crocantes y llenos de sabor.

Ingredientes básicos

Para preparar los tradicionales pastelitos de membrillo solo necesitas:

  • Masa para empanadas
  • Dulce de membrillo
  • Azúcar impalpable
  • Aceite para freír

Paso a paso para hacer pastelitos de membrillo

El primer paso consiste en estirar la masa de empanadas con la ayuda de un palo de amasar, para que quede más fina y crocante al freírse. Luego se corta en cuadrados del tamaño que se prefiera, aunque lo habitual es que tengan entre 8 y 10 centímetros de lado.

A continuación, se coloca en el centro de cada cuadrado una pequeña porción de dulce de membrillo previamente cortado en cubos. Después se dobla la masa formando un triángulo y se presionan bien los bordes con un tenedor para sellarlos y evitar que el relleno se escape durante la cocción.

Una vez armados, los pastelitos se fríen en abundante aceite caliente hasta que la masa se infle y tome un color dorado y crujiente. Es importante mantener una temperatura constante del aceite para lograr una cocción pareja.

Cuando estén listos, se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Para el toque final, se espolvorea azúcar impalpable por encima, lo que aporta un sabor dulce y una presentación aún más tentadora.

Un clásico para compartir

Los pastelitos de membrillo son ideales para acompañar una merienda con mate o café, pero también para disfrutar en encuentros con amigos o en reuniones familiares. Su preparación casera no solo permite saborear una receta tradicional, sino también revivir uno de los dulces más queridos de la gastronomía argentina.

