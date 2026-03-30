Pastelitos de membrillo: la receta tradicional para disfrutar con mate

Pastelitos de membrillo: la receta tradicional para disfrutar con mateUna receta clásica y fácil de preparar, con un dulce crocante por fuera y un relleno irresistible.
Los pastelitos de membrillo forman parte de las recetas dulces más tradicionales de la cocina argentina. Su textura crujiente por fuera y el relleno suave y dulce por dentro los convierten en una verdadera tentación que conquista paladares a lo largo y ancho del país. Este clásico de las meriendas suele disfrutarse acompañado de unos buenos mates, aunque también es perfecto como postre o para compartir en reuniones familiares.
Lo mejor de esta preparación es que es muy sencilla y no requiere muchos ingredientes. Con pocos pasos y productos que se consiguen fácilmente, es posible lograr unos pastelitos caseros dorados, crocantes y llenos de sabor.
Ingredientes básicos
Para preparar los tradicionales pastelitos de membrillo solo necesitas:
- Masa para empanadas
- Dulce de membrillo
- Azúcar impalpable
- Aceite para freír
Paso a paso para hacer pastelitos de membrillo
El primer paso consiste en estirar la masa de empanadas con la ayuda de un palo de amasar, para que quede más fina y crocante al freírse. Luego se corta en cuadrados del tamaño que se prefiera, aunque lo habitual es que tengan entre 8 y 10 centímetros de lado.
A continuación, se coloca en el centro de cada cuadrado una pequeña porción de dulce de membrillo previamente cortado en cubos. Después se dobla la masa formando un triángulo y se presionan bien los bordes con un tenedor para sellarlos y evitar que el relleno se escape durante la cocción.
Una vez armados, los pastelitos se fríen en abundante aceite caliente hasta que la masa se infle y tome un color dorado y crujiente. Es importante mantener una temperatura constante del aceite para lograr una cocción pareja.
Cuando estén listos, se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Para el toque final, se espolvorea azúcar impalpable por encima, lo que aporta un sabor dulce y una presentación aún más tentadora.
Un clásico para compartir
Los pastelitos de membrillo son ideales para acompañar una merienda con mate o café, pero también para disfrutar en encuentros con amigos o en reuniones familiares. Su preparación casera no solo permite saborear una receta tradicional, sino también revivir uno de los dulces más queridos de la gastronomía argentina.